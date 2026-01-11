Rusia folosește pentru prima dată noua dronă cu motor cu reacție Geran-5 împotriva Ucrainei, potrivit informațiilor serviciilor secrete

La începutul anului, forțele ruse au folosit pentru prima dată o nouă dronă de atac Geran-5 împotriva Ucrainei, a informat serviciul de informații militare (HUR). Vehiculul fără pilot, care seamănă cu drona Karrar proiectată de Iran, utilizează motorul cu reacție Telefly, dar cu o forță de tracțiune mai mare decât modelul Geran-3, potrivit HUR.

Dronele de atac joacă un rol cheie în campania aeriană a Rusiei împotriva orașelor și infrastructurii ucrainene, care s-a intensificat în ultimele săptămâni, pe măsură ce Moscova încearcă să distrugă rețeaua energetică a țării.

Noua dronă are o lungime de aproximativ 6 metri și o anvergură a aripilor de 5,5 metri. Spre deosebire de alte modele Geran — care se bazează pe dronele iraniene Shahed — Geran-5 este construită într-o configurație aerodinamică convențională.

Alte caracteristici seamănă cu cele ale modelelor anterioare din serie, inclusiv sistemul de navigație prin satelit Cometa cu 12 canale și un tracker bazat pe microcomputerul Raspberry Pi și modemuri 3G/4G, a precizat HUR, citat de Kyiv Independent.

Drona poate transporta o încărcătură explozivă de 90 de kilograme și are o autonomie declarată de aproape 1.000 de kilometri (620 mile), ceea ce înseamnă că ar putea ajunge în orice punct din Ucraina.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, Rusia ia în considerare echiparea avioanelor de atac precum Su-25 cu Geran-5 pentru a le mări raza de acțiune. Se ia în considerare și echiparea dronelor cu rachete aer-aer R-73 pentru a contracara avioanele ucrainene, a declarat HUR.

Pe măsură ce Rusia încearcă să-și modernizeze flota de drone, Ucraina dezvoltă, de asemenea, noi tactici pentru a contracara atacurile aeriene rusești.

Pe lângă utilizarea sistemelor de apărare aeriană furnizate de Occident, Ucraina a intensificat producția de drone interceptor, concepute pentru a contracara dronele rusești Shahed.

Doar în ultima săptămână, forțele ruse au lansat aproape 1.100 de drone de atac împotriva Ucrainei, precum și 890 de bombe aeriene ghidate și 50 de rachete, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 11 ianuarie.

