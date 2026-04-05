Rusia îi cere lui Trump „să renunțe la ultimatumuri”. Lavrov a discutat cu șeful diplomației iraniene

Serghei Lavrov. Foto: Reuters

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că vrea ca Statele Unite să „renunţe la limbajul ultimatumurilor” pentru a facilita „revenirea la negocieri”. Lavrov a discutat, duminică, cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, relatează AFP, potrivit News.ro. 

„Partea rusă şi-a exprimat speranţa că eforturile depuse de o serie de ţări pentru a detensiona situaţia din jurul Iranului vor da roade, (...) lucru care ar fi facilitat de renunţarea Statelor Unite la limbajul ultimatumurilor şi de reluarea negocierilor”, a precizat ministerul rus într-un comunicat referitor la această discuţie între Serghei Lavrov şi Abbas Araghchi.

Cei doi miniştri au solicitat, de asemenea, încetarea „atacurilor nechibzuite şi ilegale împotriva instalaţiilor de infrastructură civilă”, printre care se numără şi centrala nucleară de la Bushehr, unde lucrează angajaţi ruşi.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu telefonic acordat Fox News că ia în considerare „preluarea” petrolului iranian în cazul în care nu se ajunge la un acord în curând. Liderul de la Casa Albă a reiterat duminică ultimatumul dat sâmbătă, prin care cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Dacă nu ajung la un acord și asta cât mai repede, mă gândesc să arunc totul în aer și să pun mâna pe petrol”, a spus Trump, adăugând că este convins că Washingtonul poate ajunge la un acord cu Iranul până luni.

El a estimat însă că există „şanse bune” de a ajunge la un acord cu Iranul luni, data expirării ultimatumului său adresat Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Foto- captură video
Băsescu: „Un război cu Iranul ar cere un milion de soldați americani”. Despre amenințările lui Trump: „Câinii care latră nu mușcă”
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Reducerea prețului e o mare greșeală
Chuck Schumer
Liderul democraților din Senatul SUA atacă discursul lui Donald Trump la adresa Iranului: „Se dezlănțuie ca un nebun”
NDAmaGFzaD0xMTJmOGUxZmMyNWVjN2UxYzA1ZmYzZWJmYThkMDM0MA==.thumb
Senatori americani vor ca Trump să interzică producătorilor auto chinezi să fabrice maşini în SUA
Strâmtoarea Ormuz
Zelenski: Ucraina e pregătită să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz, dar aliații nu ne-au cerut acest lucru
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
gazoduct foto novosti rs
Explozibilii găsiţi în apropierea gazoductului Balkan Stream, o...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
