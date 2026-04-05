Rusia îi cere lui Trump „să renunțe la ultimatumuri”. Lavrov a discutat cu șeful diplomației iraniene

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că vrea ca Statele Unite să „renunţe la limbajul ultimatumurilor” pentru a facilita „revenirea la negocieri”. Lavrov a discutat, duminică, cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, relatează AFP, potrivit News.ro.

„Partea rusă şi-a exprimat speranţa că eforturile depuse de o serie de ţări pentru a detensiona situaţia din jurul Iranului vor da roade, (...) lucru care ar fi facilitat de renunţarea Statelor Unite la limbajul ultimatumurilor şi de reluarea negocierilor”, a precizat ministerul rus într-un comunicat referitor la această discuţie între Serghei Lavrov şi Abbas Araghchi.

Cei doi miniştri au solicitat, de asemenea, încetarea „atacurilor nechibzuite şi ilegale împotriva instalaţiilor de infrastructură civilă”, printre care se numără şi centrala nucleară de la Bushehr, unde lucrează angajaţi ruşi.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu telefonic acordat Fox News că ia în considerare „preluarea” petrolului iranian în cazul în care nu se ajunge la un acord în curând. Liderul de la Casa Albă a reiterat duminică ultimatumul dat sâmbătă, prin care cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Dacă nu ajung la un acord și asta cât mai repede, mă gândesc să arunc totul în aer și să pun mâna pe petrol”, a spus Trump, adăugând că este convins că Washingtonul poate ajunge la un acord cu Iranul până luni.

El a estimat însă că există „şanse bune” de a ajunge la un acord cu Iranul luni, data expirării ultimatumului său adresat Teheranului să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Editor : C.L.B.