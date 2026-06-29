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Diplomatul-șef al Estoniei: Dronele Ucrainei rătăcite pe teritoriul NATO, un preț ce merită plătit pentru distrugerea rafinăriilor ruse

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Rafinărie lovită de Ucraina în Moscova.
Rafinărie lovită de Ucraina în Moscova. Foto: Profimedia Images
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Dronele ucrainene rătăcite care se prăbușesc pe teritoriul NATO reprezintă un preț care merită plătit pentru distrugerea rafinăriilor și a bazelor militare rusești, a declarat ministrul de externe al Estoniei, relatează Financial Times.

În ultimele luni, Kievul a crescut semnificativ numărul atacurilor cu rachete și drone asupra țintelor din interiorul Rusiei, lovind uneori obiective aflate la sute de kilometri distanță de liniile frontului din Ucraina.

Rusia a reacționat prin intensificarea bruiajului electronic și a altor contramăsuri, ceea ce a determinat ca unele drone ucrainene — în special cele care vizau portul baltic Sankt Petersburg — să devieze de la traiectorie și să explodeze pe teritoriul NATO.

„Desigur că nu suntem mulțumiți de [aceste incidente]”, a declarat ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, pentru FT. „Dar nu îi spunem Ucrainei să înceteze”.

„Aceasta lovește chiar în punctul sensibil al lui [Vladimir] Putin”.

În țara vecină, Letonia, un scandal politic legat de reacția autorităților la apariția unor drone rătăcite luna trecută a contribuit la căderea guvernului de coaliție.

Estonia, cea mai nordică dintre țările baltice și cea mai apropiată de Sankt Petersburg, a înregistrat, de asemenea, mai multe cazuri de drone ucrainene care au căzut pe teritoriul său. Săptămâna trecută, într-un câmp din Estonia a fost găsită o dronă ucraineană neexplodată, care transporta o încărcătură explozivă de 5 kg.

În acest an, drone ucrainene au căzut și în Lituania și Finlanda.

Acuzațiile Rusiei potrivit cărora statele baltice ar fi fost implicate direct în atacuri și ar fi permis Ucrainei să utilizeze spațiul lor aerian în acest scop au fost „ridicole”, a afirmat Tsahkna, fiind o manifestare a disperării Kremlinului.

„Știm că tonul în ceea ce-l privește pe Putin s-a schimbat în ultimele două luni și jumătate . . . Nu mai este atât de optimist. Motivul principal este de natură economică — din cauza acestor lovituri puternice”.

Campania Kievului este adesea denumită pe rețelele sociale ucrainene „sancțiuni severe”, fapt pentru care Tsahkna și-a exprimat admirația.

Kremlinul părea să fie „profund îngrijorat” de aceste atacuri, a afirmat el, fiind în special preocupat de exporturile prin Marea Baltică, datorită importanței lor economice. Până la 60% din petrolul rusesc exportat tranzitează îngustul Golf al Finlandei.

Între timp, penuria de combustibil a devenit o realitate obișnuită în toată Rusia. Recentele atacuri cu drone asupra instalațiilor petroliere din Sankt Petersburg și Moscova s-au dovedit extrem de jenante pentru Kremlin, subminându-i autoritatea pe plan intern.

Cu toate acestea, a afirmat Tsahkna, era prematur să se considere că Putin era acum pregătit să negocieze. Era mai probabil ca președintele rus să-și intensifice greșelile strategice.

Eforturile recente ale Uniunii Europene de a stabili un dialog cu Rusia au fost greșite, a continuat el: „Putin a încercat deja în ultima lună să atragă Europa la masa negocierilor. Scopul este să câștige timp. Să folosească Europa ca mijloc de a câștiga timp. Să ne dezbine”.

Kremlinul spera să atragă puterile europene într-un rol de „mediatori” în cadrul negocierilor, mai degrabă decât în cel de susținători ai Ucrainei, a afirmat Tsahkna.

„Probabil că există multe țări din Uniunea Europeană care se vor opune exercitării unor presiuni suplimentare asupra Rusiei [în astfel de circumstanțe], deoarece vor spune: «Dacă se poartă negocieri și noi suntem mediatori, trebuie să fim neutri.» «Pacea va veni în curând», vor spune ei, «se va ajunge la un acord»”.

„E o scuză. E o cale foarte periculoasă”.

Discuțiile dintre țările din bloc cu privire la identitatea unui potențial reprezentant al UE pentru negocierile cu Rusia nu au fost nici ele de ajutor, a afirmat Tsahkna.

„Înainte ca Europa să decidă cine ar trebui să ne reprezinte, trebuie mai întâi să ne punem de acord asupra mesajului și abia apoi să discutăm problema mesagerului”.

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Editor : A.M.G.

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