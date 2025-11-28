Aplicația Whatsapp, aproape de a fi total blocată în Rusia

Serviciul de mesagerie WhatsApp ar putea fi blocat complet în Rusia, ca urmare a încălcării legilor locale şi lipsei măsurilor de prevenire a folosirii acestuia pentru fraude, a avertizat vineri autoritatea rusă de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor, Roskomnadzor, transmite Agerpres.

„Limitarea progresivă a apelurilor WhatsApp a început în august, aşa cum Roskomnadzor a informat presa. Limitările sunt implementate în etape, pentru a le permite utilizatorilor să înceapă să utilizeze sisteme de mesagerie alternative. Recomandăm trecerea la servicii naţionale” de mesagerie, a transmis instituţia rusă.

Aceasta a avertizat că „dacă sistemul de mesagerie (WhatsApp) nu respectă exigenţele legislaţiei ruse, atunci va fi blocat complet”.

Deja din luna august Rusia a limitat parţial apelurile prin aplicaţiile de mesagerie Telegram şi WhatsApp, pentru a contracara numărul tot mai mare de fraude efectuate prin intermediul acestor sisteme, despre care autorităţile ruse susţin că „au devenit principalele servicii utilizate pentru înşelăciuni şi extorcări, precum şi pentru implicarea unor cetăţeni ruşi în acte de sabotaj şi terorism”.

Potrivit Roskomnadzor, ambele servicii de mesagerie „au ignorat cererile repetate de a lua măsuri” de combatere a faptelor semnalate.

Înmulţirea escrocheriilor telefonice în Rusia a obligat autorităţile să ia măsuri, una dintre acestea, implementată din luna martie, fiind aceea de a le permite utilizatorilor să-şi „autoblocheze” cererile de împrumuturi, o opţiune folosită imediat de milioane de ruşi.

Potrivit Ministerului rus de Interne, numai în anul 2024 peste 448.000 de ruşi au căzut victime ale fraudelor online, cu pierderi care însumează circa 200 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ două miliarde de dolari.

În paralel cu restricţiile impuse aplicaţiilor WhatsApp şi Telegram, Rusia a prezentat serviciul naţional de mesagerie MAX ca soluţie alternativă, aplicaţie promovată de autorităţile ruse ca fiind una cu un grad de siguranţă mai ridicat.

