Live TV

Aplicația Whatsapp, aproape de a fi total blocată în Rusia

Data actualizării: Data publicării:
Hands Holding Mobile Smart Phone Device With Whatsapp Company App Logo on Screen and a Notebook with Whatsapp Web
Aplicația de mesagerie Whatsapp. Foto: Profimedia

Serviciul de mesagerie WhatsApp ar putea fi blocat complet în Rusia, ca urmare a încălcării legilor locale şi lipsei măsurilor de prevenire a folosirii acestuia pentru fraude, a avertizat vineri autoritatea rusă de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor, Roskomnadzor, transmite Agerpres.

„Limitarea progresivă a apelurilor WhatsApp a început în august, aşa cum Roskomnadzor a informat presa. Limitările sunt implementate în etape, pentru a le permite utilizatorilor să înceapă să utilizeze sisteme de mesagerie alternative. Recomandăm trecerea la servicii naţionale” de mesagerie, a transmis instituţia rusă.

Aceasta a avertizat că „dacă sistemul de mesagerie (WhatsApp) nu respectă exigenţele legislaţiei ruse, atunci va fi blocat complet”.

Deja din luna august Rusia a limitat parţial apelurile prin aplicaţiile de mesagerie Telegram şi WhatsApp, pentru a contracara numărul tot mai mare de fraude efectuate prin intermediul acestor sisteme, despre care autorităţile ruse susţin că „au devenit principalele servicii utilizate pentru înşelăciuni şi extorcări, precum şi pentru implicarea unor cetăţeni ruşi în acte de sabotaj şi terorism”.

Potrivit Roskomnadzor, ambele servicii de mesagerie „au ignorat cererile repetate de a lua măsuri” de combatere a faptelor semnalate.

Înmulţirea escrocheriilor telefonice în Rusia a obligat autorităţile să ia măsuri, una dintre acestea, implementată din luna martie, fiind aceea de a le permite utilizatorilor să-şi „autoblocheze” cererile de împrumuturi, o opţiune folosită imediat de milioane de ruşi.

Potrivit Ministerului rus de Interne, numai în anul 2024 peste 448.000 de ruşi au căzut victime ale fraudelor online, cu pierderi care însumează circa 200 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ două miliarde de dolari.

În paralel cu restricţiile impuse aplicaţiilor WhatsApp şi Telegram, Rusia a prezentat serviciul naţional de mesagerie MAX ca soluţie alternativă, aplicaţie promovată de autorităţile ruse ca fiind una cu un grad de siguranţă mai ridicat.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana buzoianu la digi24
1
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
kim jong un 2
2
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
3
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
4
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
5
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui...
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
Digi Sport
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (1)
„Oferte la cocaină” în liga de juniori din Belfast. Un antrenor a fost exclus după ce a postat prețuri la droguri în grupul de WhatsApp
Descindere SBU
Adolescenţi și copii ucraineni de până la 11 ani, recrutaţi pe Telegram pentru sabotaje. „A făcut 500 de km să ridice o bombă”
bani whatsapp
Înșelăciune pe WhatsApp în numele unui medic: Pacienții au primit un mesaj prin care li se cereau bani. „Nu mă așteptam”
Silhouette of a man in headphones on the background of the flag of Germany, eavesdropping conversation, secret agent, military intervention, coup, spy
„Agenții de nivel scăzut” ai Rusiei: Cum își construiește Putin rețeaua de sabotaj în Europa
Aplicația Telegram. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto- Profimedia Images
Rusia a condamnat administratorul în vârstă de 21 de ani al canalului Telegram „Melitopol este Ucraina” la 14 ani de închisoare
Recomandările redacţiei
2025-06-23-8331
CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile...
Andrii Iermak
„Principalul buton de pe telecomanda președintelui”. Cine e Andrii...
usr
Lista numelor luate în calcul pentru funcția de ministru al Apărării...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Donald Trump va recunoaște anexarea teritoriilor ucrainene de către...
Ultimele știri
Adolescenții români acuzați de tentativă de viol în Irlanda de Nord au fost achitați: „Evoluții semnificative” ale probelor
Ministerul Finanţelor lansează programul Fidelis 11. Care sunt dobânzile de care beneficiază cei care investesc în titlurile de stat
Raid israelian în sudul Siriei. 13 persoane au fost ucise, printre care și copii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Fanatik.ro
Destinația de vacanță aleasă de Florinel Coman. Celebrul fotbalist a ales un loc exotic, extrem de apreciat...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Compania uriașă din România cumpărată de Mircea Lucescu. Selecționerul pregătește o investiție de 17 milioane...
Adevărul
Kasparov, discurs dur la Washington: Ucraina este singura țară care îndeplinește rolul pentru care a fost...
Playtech
Tabel: vârsta de pensionare pentru bărbați și femei după noua lege. Când ieși la pensie dacă ești născut...
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
FOTO Neverosimil: și-a injectat ulei pentru a avea bicepși uriași și acum riscă să-și piardă ambele brațe...
Pro FM
Loredana Groza, într-o rochie scurtă, cu un decolteu adânc. Fanii, extrem de duri: „Pozele nu au nicio...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
40.000 de pelerini au ajuns la Mănăstirea Prislop. Imagini cu „asaltul” românilor la locul de veci al lui...
Newsweek
35 senatori PSD vor să schimbe legea pensiilor. Ce perioade devin contributive? Ce pensionari iau bani în plus
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mărturisirea lui Hugh Grant l-a șocat pe Justice Smith. „Am întrebat-o pe Rosamund Pike: Crezi că a fost...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...