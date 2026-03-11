Live TV

Analiză ISW: Rusia a început să piardă teritorii în Ucraina pentru prima dată din 2023. Care sunt motivele

Data publicării:
soldați și rachete în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov

Armata ucraineană a eliberat în ultimele două săptămâni ale lunii februarie mai multe teritorii decât a pierdut, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). După cum se menționează în raportul ISW, acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată după contraofensiva din vara anului 2023 a Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, forțele ucrainene au recâștigat controlul asupra a 460 de kilometri pătrați, aproximativ 10% din teritoriul cedat de Kiev Moscovei în 2025. ISW estimează suprafața recucerită la o valoare mai modestă – 257 km pătrați, dar recunoaște că linia de front neclară și numeroasele „zone gri” îngreunează calcularea exactă.

Cele mai mari succese ale UAF au fost obținute în regiunea Dnipropetrovsk, unde prezența trupelor ruse s-a redus la trei localități, și în regiunea Zaporojia, unde din ianuarie au fost recucerite nouă orașe. Aceste contraofensive pot zădărnici planul campaniei ofensive a Rusiei din primăvara-vara anului 2026, subliniază ISW.

Potrivit lui Zelenski, factorul cheie al succesului armatei ucrainene a fost incapacitatea Rusiei de a compensa pierderile de pe front. „Rusia pierde mulți oameni, până la 35.000 pe lună”, a declarat el într-un interviu acordat ziarului italian Corriere Della Sera. Din cauza acestor pierderi, armata rusă a încetat practic să crească, a adăugat președintele: „Pierderile sunt egale cu numărul soldaților nou mobilizați. Sunt aproape de o criză”.

Potrivit datelor surselor avizate ale Bloomberg, pierderile Federației Ruse pe front depășesc numărul noilor contractanți de cel puțin trei luni. Pentru a compensa pierderile, Kremlinul recrutează activ străini. Potrivit ministrului britanic al Apărării, John Healey, aproximativ 17.000 de soldați nord-coreeni, precum și mii de mercenari din India, Pakistan, Nepal, Nigeria, Senegal și Cuba luptă de partea Rusiei. Cu toate acestea, recrutarea în străinătate se confruntă cu proteste: de exemplu, autoritățile din Africa de Sud au început să ceară Rusiei să returneze cetățenii, atrași cu înșelăciune în război. Cereri similare au fost formulate anterior de India, Nepal și Sri Lanka.

Din cauza lipsei de forță de muncă, Rusia va trebui fie să reducă acțiunile ofensive, fie să declare o nouă mobilizare, care ar putea afecta marile orașe, ceea ce ar putea duce la pierderea sprijinului politic pentru autoritățile ruse, spune viceministrul britanic al Apărării, Al Carnes.

Un alt factor important în avansarea armatei ucrainene a fost pierderea mijloacelor moderne de comunicații de către armata rusă. La începutul lunii februarie, compania SpaceX a lui Elon Musk a deconectat, la cererea Ucrainei, toate terminalele Starlink care nu figurau pe „listele albe”.

Trupele ruse au folosit în masă terminale de contrabandă pentru coordonarea acțiunilor de luptă, controlul dronelor și al artileriei. Dezactivarea a provocat panică: convorbirile interceptate, citate de Politico, erau pline de disperare — „Nimeni nu are internet!”, „Nu avem comunicații, imaginile nu se transmit”. Armata ucraineană, la rândul său, a înregistrat o scădere bruscă a intensității bombardamentelor cu artilerie și mortiere și a atacurilor cu drone.

Potrivit ISW, în doar câteva zile după deconectarea Starlink, armata ucraineană a recucerit aproximativ 200 km² în sud-est. „Rusia, după ce a pierdut Starlink, s-a trezit într-o situație destul de dificilă din punctul de vedere al controlului operațional al trupelor”, a declarat un înalt reprezentant al NATO într-un interviu acordat The Moscow Times. Canalele rusești Z recunosc: nu există alternative, iar „tot ce a mai rămas sunt stațiile radio, cablurile și porumbeii”.

Editor : A.R.

