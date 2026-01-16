Live TV

Armata rusă a avut în 2025 mai puțini soldați noi decât în anul precedent. Anunțul lui Dmitri Medvedev despre câți au fost recrutați

Data publicării:
soldati-rusi-in uniforma
Soldați ruși în uniformă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, a declarat vineri că 422.704 de persoane au semnat anul trecut contracte cu forţele armate ruse, conform relatărilor agenţiilor de presă de stat, informează Reuters.

Numărul înscrierilor este mai mic comparativ cu 2024, când aproximativ 450.000 de persoane au semnat contracte pentru a se alătura armatei ruse.

Dmitri Medvedev, fost preşedinte al Rusiei, a furnizat aceste informaţii la o întâlnire cu alţi oficiali din domeniul securităţii despre tehnologia dronelor, într-un clip video distribuit de agenţiile de presă ruse.

În cadrul conferinţei sale de presă de la sfârşitul anului trecut, în luna decembrie, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că recrutarea operatorilor de drone a fost deosebit de puternică în 2025.

Totodată, Medvedev a adăugat că aproximativ 32.000 de persoane s-au alăturat brigăzilor voluntare şi au plecat să lupte în Ucraina anul trecut, conform agenţiilor de presă ruse.

Armata rusă nu a reușit în 2025 să obțină câștiguri teritoriale semnificative în Ucraina, suferind în schimb pierderi zdrobitoare și, uneori, debilitante, ceea ce a confirmat strategia ucraineană de a provoca pierderi maxime forțelor Kremlinului într-un război de uzură, a declarat comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), generalul Oleksandr Sîrski, într-un rezumat al ultimului an de război.

Potrivit analiștilor independenți, susținerile ucrainenilor că Rusia ar putea rămâne fără trupe este posibil să fie adevărate, mai scrie Kyiv Post. Faptul că unitățile ruse suferă uneori pierderi devastatoare în luptă este bine documentat, frecvent în videoclipuri cu drone ucrainene care efectuează atacuri în grup asupra infanteriei ruse surprinse în câmp deschis.

Cu toate acestea, sursele de informare din Moscova și înalții oficiali au susținut cu fermitate, încă de la invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022, că statul rus nu a întâmpinat niciodată dificultăți în găsirea de voluntari pentru a lupta în Ucraina, că populația Rusiei susține invazia în Ucraina și că pierderile provocate de Rusia sunt mult mai mari decât cele provocate de Ucraina.

Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei

