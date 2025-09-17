Live TV

Cancelarul german îl numește pe Putin criminal și îl acuză de sabotaje: „Spionează, sabotează, ucide, încearcă să ne destabilizeze”

Data publicării:
friedrich merz la o sedinta
Friedrich Merz. Foto: Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat miercuri pe Vladimir Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelor şi prin sabotaj, într-o dezbatere parlamentară în care s-a ciocnit cu opoziţia de extremă dreapta, relatează Reuters.

Friedrich Merz a spus că recentele incursiuni ruseşti în spaţiul aerian polonez şi românesc fac parte dintr-o tendinţă de lungă durată de testare a limitelor Occidentului. „Putin testează de mult timp limitele, sabotează. Spionează, ucide, încearcă să ne destabilizeze. Rusia vrea să destabilizeze societăţile noastre”, a acuzat Merz.

El a spus că o capitulare a Ucrainei în faţa Rusiei este inacceptabilă.

„O pace dictată, o pace fără libertate, l-ar încuraja pe Putin să caute următoarea ţintă”, a avertizat el.

Merz l-a calificat anterior pe Putin ca fiind un criminal de război, determinând Kremlinul să declare că opiniile liderului german cu privire la negocierile de pace din Ucraina ar trebui ignorate.

Sprijinul german pentru Ucraina a atras critici din partea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a cărui lideră, Alice Weidel, l-a acuzat miercuri pe Merz că „se dă drept un politician global şi o căpetenie de război”.

Jens Spahn, un aliat al lui Merz, a spus la rândul său că Weidel se transformă într-o „a cincea coloană” pentru Rusia.

Cancelarul german Friedrich Merz va vizita ţări din afara regiunii transatlantice în următoarele săptămâni şi luni pentru a discuta despre relaţiile comerciale, a anunţat el miercuri în faţa camerei inferioare a parlamentului Bundestag. „Noile acorduri comerciale cu partenerii globali sunt cruciale pentru economia noastră orientată spre export”, a declarat Merz.

