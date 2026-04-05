„Era ca în 1997”. Blocarea internetului impusă de Vladimir Putin: o încercare haotică de a-i izola pe ruși de restul lumii

Când, în această lună, a izbucnit un incendiu într-un centru comercial situat la câteva minute de mers pe jos de Kremlin, unul dintre canalele de știri independente de pe Telegram din Rusia a trimis un reporter la fața locului. Era însă o problemă. Rețeaua de date mobile era complet blocată în centrul Moscovei, iar aplicația Telegram, cea mai populară din țară, era restricționată, relatează New York Times.

„Era ca în 1997”, a declarat Serghei Titov, redactorul canalului Ostorozhno Novosti, care a povestit cum reporterul, neputând trimite fotografii sau videoclipuri, a sunat la telefonul fix al redacției pentru a descrie situația: „trei mașini de pompieri, două ambulanțe, mulți oameni alergând”.

Întreruperea de câteva zile a serviciilor în cea mai importantă parte a Moscovei a cristalizat temerile că președintele Vladimir Putin ar merge mai departe decât își imaginau rușii pentru a-i izola de lume și a le perturba viața, pe măsură ce aduce internetul național sub controlul deplin al Kremlinului.

În ultimele săptămâni, rușii s-au confruntat cu două perturbări simultan. Autoritățile, dotate cu noi capacități tehnice și invocând pretexte legate de starea de război, au întrerupt accesul la internetul mobil în anumite zone. De asemenea, au blocat tot mai multe aplicații străine utilizate de milioane de ruși.

Guvernul a invocat motive de securitate pentru întreruperile de internet, prezentându-le ca măsuri de precauție împotriva atacurilor cu drone ucrainene care utilizează rețelele mobile rusești pentru a-și stabili țintele. Însă experții afirmă că guvernul aplică, de asemenea, genul de întreruperi selective pe care le-ar impune în cazul unor tulburări, precum demonstrațiile de amploare care au cuprins Iranul în acest an.

În ochii multor ruși, și mai îndrăzneață este ofensiva lui Putin împotriva aplicației Telegram. După ce a blocat Facebook, Instagram, WhatsApp și YouTube, liderul rus ia acum măsuri pentru a îngreuna funcționarea unei aplicații pe care peste 100 de milioane de ruși o folosesc în fiecare lună pentru a comunica și a citi știri, inclusiv de la surse de informare aflate în exil și interzise în Rusia.

Moscova îi presează pe ruși să folosească în schimb o nouă „super-aplicație” aprobată de Kremlin, cunoscută sub numele de MAX. Presa rusă a raportat că Moscova intenționează să blocheze complet Telegram începând de miercuri, dar au apărut semne că ar putea amâna această măsură în contextul reacției negative a opiniei publice.

Dintre toate exemplele de represiune tot mai intensă din Rusia pe parcursul celor patru ani de război din Ucraina, puține au afectat mai mulți oameni decât restricțiile impuse internetului.

Întreruperile și blocajele intermitente au provocat haos, întrucât serviciile digitale esențiale pentru viața de zi cu zi au funcționat cu întreruperi, obligând oamenii să caute soluții alternative într-o încercare frustrantă.

Când internetul mobil a căzut în anumite zone din Moscova, oamenii au început să plătească cu bani gheață. Aplicațiile de taxi devenind inutilizabile, unii au făcut autostopul la mașinile care treceau pe lângă ei. Vânzările online de stații radio, linii telefonice analogice, hărți pe hârtie și playere MP3 de generație veche au înregistrat o creștere bruscă. Chiar și în sălile Kremlinului, oficialii au revenit la utilizarea telefoanelor fixe.

Unele dintre consecințe au fost grave. De exemplu, în timpul întreruperilor, dispozitivele de monitorizare a glicemiei purtate de copiii cu diabet nu au putut transmite datele în timp real de care părinții au nevoie pentru a ajusta doza de insulină.

Pe fondul tuturor acestor perturbări, au apărut semne de nemulțumire în rândul populației, iar în unele orașe s-au înregistrat eforturi de organizare a unor proteste împotriva întreruperilor de internet și a limitării accesului la aplicații, deși acestea au fost blocate de autorități. Pentru a menține funcționale aplicații precum Telegram, milioane de ruși au apelat la rețele private virtuale (VPN) pentru a ocoli restricțiile.

Titov, redactorul-șef al publicației „Ostorozhno Novosti”, deținută de fosta candidată la președinție Ksenia Sobchak, a subliniat că Telegram nu este doar o „rețea socială”, ci fundamentul a ceea ce a mai rămas din internetul rus liber.

„Telegram reprezintă pentru ruși, cel puțin pentru cei din generația mea, cei care au început să-l folosească la vârsta de, să zicem, 20 de ani, întreaga lor viață pe internet”, a spus Titov. În acest sens, a adăugat el, „întregul sistem de internet cu care oamenii sunt obișnuiți este distrus chiar în acest moment”.

Timp de zeci de ani, rușii s-au bucurat de un internet în mare parte liber și descentralizat. S-a dezvoltat o cultură digitală dinamică, în cadrul căreia rușii se exprimau deschis, se organizau politic și foloseau în mod regulat platformele tehnologice occidentale.

După ce protestele împotriva lui Putin au cuprins Moscova în 2011 și 2012, Kremlinul a început să considere internetul rus liber ca o amenințare serioasă. Frustrat de puterea giganților tehnologici americani, Putin s-a angajat să construiască un „internet suveran” — o lume online separată pe care să o poată controla.

Probabil că nimeni nu a reprezentat o amenințare mai mare pentru Kremlin decât activistul anticorupție Aleksei A. Navalnîi, care s-a făcut cunoscut ca blogger pe LiveJournal, denunțând corupția din cadrul statului. Prin videoclipuri care au strâns milioane de vizualizări, el a demonstrat cum conținutul viral online poate duce la proteste în lumea reală.

Sub conducerea Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare a comunicațiilor, autoritățile ruse i-au blocat site-ul web și au exercitat presiuni asupra giganților tehnologici occidentali pentru a-i elimina aplicația de vot de protest și reclamele video.

Apoi, după ce Putin a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, Kremlinul a început să restricționeze libertatea internetului în Rusia prin măsuri mult mai îndrăznețe și mai perturbatoare.

Moscova a interzis rapid și definitiv Twitter, Instagram și Facebook, iar în cele din urmă și-a îndreptat atenția spre restricționarea YouTube, care a fost multă vreme unul dintre cele mai utilizate site-uri din Rusia, precum și spre WhatsApp. Utilizarea VPN-urilor a crescut vertiginos.

În mijlocul ofensivei statului, Telegram a rămas un spațiu relativ deschis.

Dispunând de propria rețea de canale Telegram, Kremlinul s-a bazat pe această aplicație pentru a-și difuza mesajele de propagandă despre război, iar soldații au folosit-o pentru a păstra legătura cu familiile lor și pentru a strânge fonduri pentru unitățile lor. În același timp, rușii puteau citi știri și comentarii nefiltrate, chiar și din partea celor mai înverșunați critici ai guvernului.

Unul dintre aceștia a fost șeful mercenarilor ruși, Evgheni V. Prigojin, care a postat pe Telegram videoclipuri pline de injurii de pe front. El a dezvoltat un cult în rândul soldaților nemulțumiți, care a degenerat într-o lovitură de stat eșuată în 2023, subliniind Kremlinului modul în care postările de pe Telegram pot alimenta o amenințare reală.

„Nu au niciun contact cu rudele și prietenii lor”

La mai bine de doi ani distanță, Roskomnadzor a anunțat că limitează accesul la Telegram, afirmând în luna februarie că aplicația a încălcat legislația rusă prin faptul că nu a protejat datele cu caracter personal, nu a combătut frauda și nu a împiedicat utilizarea sa de către teroriști și infractori.

Au început blocările intermitente ale serviciului. Ziarul „The New York Times” a testat accesul la Telegram la jumătatea lunii martie, folosind 72 de servere din toată Rusia, și a constatat că doar 39 dintre acestea au reușit să încarce versiunea pentru browser a aplicației.

Conform opiniei generale, se considera de mult timp că, întrucât internetul din Rusia a început ca un mediu liber, ar fi imposibil, atât din punct de vedere tehnologic, cât și politic, ca Kremlinul să bage duhul înapoi în sticlă.

Alena Epifanova, analist pentru Rusia la Consiliul German pentru Relații Externe, a afirmat că, deși Rusia nu a reușit să reproducă abordarea „Marelui Firewall” al Chinei, care a blocat internetul chinez încă de la început, se îndreaptă rapid către un model iranian. Această abordare implică „liste albe” cu site-uri aprobate, întreruperi țintite și o rețea intranet internă controlată de guvern, a spus ea.

Mulți ruși, inclusiv susținătorii lui Putin, consideră că blocarea aplicației Telegram este o măsură excesivă.

Într-o declarație neobișnuit de directă făcută la sfârșitul lunii martie, Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, situată la granița cu Ucraina, a calificat aplicația Telegram drept o infrastructură vitală de supraviețuire, utilizată de locuitori pentru a primi informații precum alertele de raid aerian. El a afirmat că întreruperile duceau la „decese inutile”.

Într-o avalanșă de videoclipuri postate online, soldați ruși mascați, care își ascundeau identitatea, au afirmat că aplicația de mesagerie era esențială pentru operațiunile lor de pe front și au cerut Kremlinului să se retragă.

Decizia a dus chiar la o scurtă revenire a politicii în Parlamentul rus, care nu face decât să aprobe automat deciziile guvernului. Serghei M. Mironov, liderul partidului „O Rusie Dreaptă” și susținător declarat al războiului, a numit Telegram „singurul mijloc de comunicare de încredere” pentru armata rusă.

„Cei care își varsă sângele nu au niciun contact cu rudele și prietenii lor”, a spus Mironov. „Ce faceți, idioților?”

În cadrul unui vot desfășurat în Camera inferioară a Parlamentului rus, 77 de deputați, printre care și cei din partidul lui Mironov și din blocul comunist, au votat pentru a solicita autorităților ruse să-și justifice decizia. Măsura a fost respinsă, cu 102 voturi împotrivă, dar a scos la iveală disensiuni rare.

Putin, care a afirmat că Moscova trebuie să „strângă de gât” firmele străine de tehnologie pentru a-și apăra suveranitatea, a păstrat în mare parte tăcerea în această privință.

Cu toate acestea, într-o întâlnire din 5 martie de la Kremlin, el l-a întrebat în mod direct pe un ofițer militar dacă utilizarea sistemelor de comunicații care „nu se află sub controlul nostru” este periculoasă pentru personal.

Ofițerul a confirmat acest lucru și a calificat Telegram drept o „formă de comunicare inamică”. Jurnaliștii ruși au descoperit ulterior că ofițerul avea un cont premium pe Telegram.

Telegram, care combină funcționalitățile Twitter și WhatsApp, a fost creat de miliardarul din domeniul tehnologiei de origine rusă Pavel Durov, care locuiește în prezent în Emiratele Arabe Unite. Durov a denunțat măsura luată de Moscova ca fiind o ofensă adusă libertății de exprimare și „un spectacol trist al unui stat care se teme de propriul popor”. Rusia a deschis o anchetă împotriva sa.

Durov nu a anunțat încă nicio contramăsură, dar ar putea aduce modificări tehnice aplicației Telegram care ar ajuta rușii să acceseze aplicația în ciuda blocajelor.

Încercările de a organiza proteste au eșuat.

„Nu poți face nimic în privința asta”

Conform declarațiilor lui Dmitri Kisiyev, un activist politic rus, în 28 de localități din 17 regiuni ruse au fost depuse cereri de autorizare pentru manifestații împotriva restricțiilor de internet, însă toate au fost respinse. Potrivit OVD-Info, o organizație rusă de asistență juridică, peste 20 de persoane au fost reținute pentru că au protestat fără autorizație.

În Krasnodar, un oraș din sudul Rusiei, un parlamentar local pro-război, Alexander Safronov, a primit autorizație pentru o manifestație de 200 de persoane, care i-a fost însă revocată, autoritățile locale invocând motive de securitate.

„Oameni de stânga, oameni de dreapta — mulți nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în legătură cu blocările și limitarea vitezei de conectare”, a declarat el într-un interviu telefonic. „Statul nici măcar nu încearcă să comunice cu cetățenii în mod clar sau serios și nu le oferă nicio explicație.”

Pe măsură ce milioane de ruși găsesc modalități de a ocoli restricțiile, Kremlinul ar putea recurge în cele din urmă la metode non-tehnice pentru a-i ține pe ruși departe de platformele străine.

Autoritățile ruse, de exemplu, ar putea eticheta oficial Telegram drept „organizație teroristă sau extremistă”, așa cum au făcut cu Meta. Oricine administrează un canal sau plătește pentru publicitate pe aplicație ar risca să fie urmărit penal.

Autoritățile ar putea, de asemenea, să-și intensifice eforturile de a limita utilizarea VPN-urilor sau să aplice mai strict o nouă lege care interzice căutarea sau accesarea conținutului „extremist”.

Chiar dacă oamenii își exprimă nemulțumirea și speră ca soluțiile lor alternative să reziste, mulți se resemnează la un viitor sub un control statal mai strict.

Titov, redactorul-șef, a prevăzut că publicația sa nu va avea același succes pe aplicația MAX, controlată de stat, a cărei companie-mamă, gigantul rețelelor sociale VK, cenzurează deja comentariile și știrile critice. Totuși, el a afirmat că nu vede nicio posibilitate de a da totul înapoi.

„Este foarte ușor să observi nemulțumirea pe internet în toate straturile societății”, a spus Titov. „Pur și simplu nu duce nicăieri. Chiar și printre oamenii care sunt în favoarea războiului, există multe critici la adresa statului, dar toată lumea a învățat, într-un fel, că nu poți face nimic în privința asta.”

Editor : A.M.G.