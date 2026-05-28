Video Cine este Pal Laich, numele misterios care a readus în prim-plan teoriile despre sosiile lui Putin după un moment petrecut la Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Cine este Pal Laich? Aceasta este întrebarea care îi frământă pe observatorii de la Kremlin, după ce un înalt oficial rus pare să se fi adresat președintelui Vladimir Putin folosind acest nume neobișnuit în timpul unei întâlniri la Moscova, relatează The Times.

„Pal Laich, îți mulțumesc foarte mult. Am pregătit o prezentare”, pare să-i spună viceprim-ministrul Dmitri Patrușev liderului rus într-un videoclip publicat de Kremlin.

În limba rusă nu există un astfel de nume. Cu toate acestea, unii utilizatori ai rețelelor sociale au sugerat, parțial în glumă, că numele ar fi o prescurtare de la Pavel Nikolaevich, presupusa identitate a uneia dintre dublurile liderului rus. 

În transcrierea oficială, Kremlinul a corectat mențiunea lui Patrușev, înlocuind-o cu „Vladimir Vladimirovici”, folosind varianta corectă a prenumelui și patronimicului lui Putin. 

De ani de zile circulă zvonuri neconfirmate potrivit cărora Putin ar folosi sosii pentru a-și asigura securitatea personală sau pentru a-și ușura volumul de muncă. Liderul de la Kremlin a declarat acum șase ani că, la începutul anilor 2000, a fost elaborat un plan care prevedea folosirea unor sosii, dar că el l-a respins.

Cu toate acestea, în 2022, Kirilo Budanov, care era la acea vreme șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, a afirmat că Putin apelează în mod regulat la sosii. Ca dovadă, Budanov a susținut că înălțimea lui Putin și forma urechilor sale — sau ale persoanelor care se dădeau drept el — s-au schimbat de-a lungul anilor. 

„Există cel puțin trei persoane [dubluri] care apar periodic”, a declarat Budanov. Alți oficiali ucraineni și mass-media au făcut afirmații similare. 

Alții au susținut, tot fără dovezi, că adevăratul Putin ar fi murit și că cercul său restrâns conduce țara folosind sosii. Cu toate acestea, programul de recunoaștere facială utilizat în 2024 de Meduza, un site web al opoziției ruse, nu a reușit să identifice diferențe semnificative între fotografiile „sosiei” lui Putin.

Conform analizei efectuate de programul informatic, probabilitatea ca toate imaginile să-l înfățișeze pe liderul rus se situa între 99,6% și 99,9%. Unii au sugerat că aparentele mici diferențe în aspectul lui Putin de-a lungul anilor ar putea fi rezultatul presupusei utilizări a Botoxului sau intervențiilor de chirurgie estetică.

Chiar și ziarul pro-Kremlin Kommersant a recunoscut că există confuzie în legătură cu declarațiile lui Patrușev. „Se pare că nimeni nu poate explica despre ce a fost vorba. Poate că a fost prea stresat. Poate că a vrut să spună ceva despre un anumit subiect, dar s-a oprit la timp”, scria ziarul. 

Patrușev, fiul lui Nikolai Patrușev, un consilier prezidențial de seamă, nu este singura personalitate pro-Kremlin care s-a referit la Putin folosind un alt nume. 

În 2023, patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, s-a adresat lui Putin cu apelativul „Vladimir Vasilievici”. Motivul acestei greșeli nu a fost clarificat. „Oare știu ei ceva ce noi nu știm?”, a întrebat un utilizator al rețelelor sociale săptămâna aceasta. 

Kirill, un susținător fervent al războiului din Ucraina, a făcut, de asemenea, obiectul unor teorii conspiraționiste privind identitatea sa. Utilizatorii de internet au afirmat, fără dovezi, că el ar fi, de fapt, Viaceslav „Micul Japonez” Ivankov, un notoriu șef al crimei organizate din Rusia care a murit în 2009 — același an în care Kirill a fost numit patriarh. 

Deși bărbații seamănă într-adevăr remarcabil la nivel fizic, teoria nu rezistă unei analize amănunțite, în mare parte deoarece înfățișarea lui Kirill nu s-a schimbat semnificativ de-a lungul anilor. Cu toate acestea, teoria rămâne populară pe rețelele sociale.

