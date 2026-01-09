Live TV

Credința costă: cum face Biserica Ortodoxă Rusă rugăciunea mai scumpă

În această fotografie distribuită de agenția de stat rusă Sputnik, președintele Rusiei, Vladimir Putin, participă la o slujbă de Crăciun alături de personalul militar și familiile acestora într-o biserică din regiunea Moscovei, pe 7 ianuarie 2026. Sursă foto: Profimedia

În toată Rusia, costul riturilor bisericești a crescut brusc de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. „Donațiile voluntare” pentru nunți, înmormântări și botezuri cresc mult mai repede decât inflația, chiar dacă cererea pentru servicii funerare a crescut pe fondul pierderilor tot mai mari din timpul războiului. Publicația online meduza.io a publicat un rezumat al unor analize făcute de serviciul de limbă rusă al Radio Europa Liberă și The Moscow Times privind modul în care Biserica Ortodoxă Rusă a crescut costurile impuse credincioșilor.

Când Anastasia, o locuitoare din Kopeisk, din regiunea Celiabinsk din Rusia, a mers să ceară rugăciuni comemorative pentru rudele decedate, a fost uimită de noile prețuri. Acum doi ani, ea plătea 100 de ruble (1,25 dolari) pe nume pentru un an. Acum, aceeași rugăciune costă 5.000 de ruble (62 de dolari) pe nume.

„Am văzut lista de prețuri și am înghețat”, a declarat ea reporterilor. „Obișnuiam să dau 1.000 de ruble (12,50 dolari) și să trec zece nume pe listă. Acum sunt 5.000 pentru unul singur. Nu mi-a venit să cred.”

La biserica ei, așa-numitele „donații voluntare” pe care enoriașii le fac pentru riturile religioase au crescut brusc iarna trecută. În toată Rusia, costul serviciilor bisericești a crescut cu aproape 40% de la începutul războiului pe scară largă, potrivit unei analize recente realizate de The Moscow Times.

A numi aceste plăți „donații” este o denumire greșită, a spus arhimandritul Andrei Kordocikin, fost paroh. În practică, ele funcționează mai degrabă ca niște prețuri. Sumele sunt stabilite de obicei de parohul bisericii și variază în funcție de regiune. „Nu este deloc surprinzător”, a spus el, „că în centrul Moscovei sumele sunt mai mari decât în zonele rurale”.

Enoriașii din Moscova au confirmat această tendință. Slujbele de pomenire costă mai mult, lumânările și icoanele sunt mai scumpe, iar taxele de botez pot ajunge la mii de ruble. Unii acceptă creșterile ca o consecință inevitabilă a vremurilor; alții spun că aceste ritualuri ar trebui să coste doar cât își poate permite o persoană.

Cele mai mari creșteri de prețuri – care depășesc inflația oficială – au afectat ritualurile cele mai solicitate: botezuri, nunți și înmormântări. Și cererea pentru servicii funerare a crescut; potrivit estimărilor Meduza și Mediazona, peste 200.000 de soldați ruși au fost uciși de la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei în Ucraina.

Cea mai mare parte a banilor colectați de biserici rămâne la nivelul parohiei sau al eparhiei, potrivit lui Nikolai Mitrokhin, sociolog și istoric al religiei. Biserica Ortodoxă Rusă funcționează ca o rețea de entități independente din punct de vedere juridic, a explicat el. Doar o mică parte din veniturile parohiei se îndreaptă în sus, iar o parte și mai mică ajunge la Patriarhia Moscovei, care are propriile surse de finanțare.

Kordocikin a spus că există motive practice pentru creșterea „donațiilor”. Bisericile se confruntă cu facturi mai mari la utilități și alte costuri de funcționare, iar salariile personalului trebuie să țină pasul cu inflația. În unele eparhii, a adăugat el, parohiile sunt, de asemenea, obligate să efectueze plăți regulate mai mari către autoritățile eparhiale.

Potrivit unor surse familiarizate cu finanțele bisericii, unele eparhii majorează acum sumele recomandate pentru donații o dată pe an, prin decizii centralizate, în parte pentru a evita discrepanțele între bisericile vecine, care ar putea crea confuzie sau frustrare în rândul enoriașilor.

Totuși, Kordocikin a avertizat că trebuie menținut un echilibru delicat. Preoții sunt responsabili nu numai pentru viața spirituală, ci și pentru susținerea angajaților și menținerea funcționării bisericilor, a remarcat el.

„Dar este fundamental important”, a spus el, „ca oamenii care vin la biserică să nu simtă că intră într-un magazin”.

 

