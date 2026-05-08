UE se pregătește pentru „posibile” discuții cu Putin pentru pace în Ucraina: „Avem nevoie de o mai bună coordonare la nivel european”

Liderii UE se pregătesc pentru eventuale discuții cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat un înalt oficial, pe fondul frustrării crescânde a capitalelor europene față de negocierile conduse de președintele american Donald Trump pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează Financial Times.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că, în opinia sa, există „posibilitatea” ca UE să negocieze cu Putin și că Uniunea beneficiază de sprijinul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în acest sens.

„Discut cu cei 27 de lideri naționali [ai UE] pentru a vedea care este cea mai bună modalitate de a ne organiza și pentru a stabili ce anume trebuie să discutăm efectiv cu Rusia atunci când va veni momentul potrivit”, a declarat Costa.

La summitul liderilor UE care a avut loc luna trecută în Cipru, Zelenski „ne-a invitat să fim pregătiți să contribuim în mod constructiv la negocieri”, a adăugat Costa.

Politica de lungă durată a UE este aceea de a se opune oricăror discuții sau decizii privind Ucraina fără implicarea Kievului. Cu toate acestea, mulți lideri se tem că negocierile de pace dintre SUA, Rusia și Ucraina, menite să pună capăt unui război care durează de peste patru ani, au înregistrat progrese nesemnificative și au lăsat UE într-o poziție periculoasă de marginalizare, expunând-o riscului de a fi forțată să accepte un acord pe care nu îl agreează.

Costa a declarat că Bruxellesul va „evita să perturbe procesul condus de președintele Trump” și a recunoscut că nu a existat niciun semnal din partea Kremlinului care să indice că Putin ar fi dispus să se întâlnească cu vreun reprezentant al Uniunii Europene.

„Da, există o posibilitate de a negocia cu Putin”, a declarat Costa în cadrul unui eveniment organizat la Institutul Universitar European din Florența. „Dar, deocamdată, nimeni nu a observat vreun semn din partea Rusiei care să indice că ar dori să se angajeze efectiv în negocieri serioase”.

Biroul liderului ucrainean a confirmat discuția cu Costa. „Avem nevoie de o mai bună coordonare la nivel european”, a declarat un înalt oficial ucrainean, adăugând că aceasta ar putea lua forma unui „lider care să poată discuta cu Rusia în numele tuturor europenilor” pentru a exercita „o presiune mai mare” asupra Moscovei.

Unii lideri ai UE, printre care și prim-ministrul belgian Bart De Wever, au sugerat posibilitatea încercării de a deschide un canal de dialog cu Kremlinul, însă alții susțin că nu există un consens între cei 27 de lideri cu privire la persoana care ar trebui desemnată să vorbească în numele blocului comunitar, la momentul în care ar trebui făcut un astfel de demers și la mesajul care i-ar fi adresat lui Putin.

Volodimir Zelenski a declarat marți că Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a sosit în Statele Unite pentru a avea întâlniri cu emisarii speciali ai președintelui american, printre care și Steve Witkoff. Obiectivul, a spus el, este „revigorarea procesului diplomatic”, care se află în impas de când Donald Trump a declanșat războiul cu Iranul.

Ultima întâlnire trilaterală dintre SUA, Ucraina și Rusia a avut loc pe 18 februarie. Zelenski a declarat că Ucraina a rămas „în contact permanent cu partea americană și este la curent cu contactele relevante ale partenerilor noștri cu partea rusă”.

„Ne străduim să ne asigurăm că acest demers contribuie la apropierea unei păci demne și la garantarea securității”, a spus el.

În același timp, a afirmat el, „partea rusă nu adoptă o abordare constructivă nici măcar în ceea ce privește regimul de încetare a focului”. Kievul și Moscova au prezentat propuneri concurente privind încetarea atacurilor în această săptămână. Putin a declarat că forțele ruse vor respecta o scurtă încetare a focului pentru ca Moscova să poată organiza parada anuală de Ziua Victoriei pe 9 mai, perioadă în care se așteaptă ca și Ucraina să-și suspende atacurile.

Zelenski a preluat însă inițiativa și a anunțat un armistițiu unilateral pe 6 mai. Biroul său a declarat pentru Financial Times că președintele ucrainean a dorit să demonstreze că, dacă Rusia poate asigura o încetare a focului pentru Ziua Victoriei, ar putea extinde această măsură la întregul front de război și să scoată la iveală contradicția faptului că Putin solicită garanții de securitate pentru parada sa, în timp ce continuă operațiunile ofensive pe teritoriul Ucrainei.

La scurt timp după aceea, Rusia a lansat atacuri care au provocat moartea a 27 de persoane în diverse orașe din Ucraina și rănirea a cel puțin 120 de persoane.

Cea mai recentă solicitare adresată Rusiei de către Europa a avut loc în februarie, când consilierul francez pentru securitate națională, Emmanuel Bonne, și consilierul Bertrand Buchwalter s-au deplasat la Moscova pentru a transmite Kremlinului că Europa merită un loc la masa negocierilor.

Iuri Ușakov, consilierul lui Putin pe probleme de politică externă, și Igor Kostiukov, șeful serviciului de informații militare, au respins categoric propunerile franceze, dar au afirmat că Rusia ar fi deschisă la un mesaj european diferit, potrivit unor persoane informate cu privire la discuții.

„Mesajul general al lui Putin către toată lumea este că suntem pregătiți să fim constructivi dacă și voi sunteți pregătiți să fiți constructivi. Dar dacă nu sunteți, atunci nu ne interesează”, a declarat o persoană apropiată președintelui rus.

Putin a cerut Ucrainei să-și retragă trupele din zona frontului din regiunea Donbas aflată sub controlul Kievului, ca o condiție prealabilă pentru viitoarele negocieri. Președintele rus intenționează să cucerească cu forța restul regiunii în acest an, înainte de începerea oricăror negocieri viitoare, potrivit unor persoane apropiate lui și a celor implicate în discuții neoficiale.

Ușakov a declarat joi că Ucraina „trebuie doar să facă un pas serios pentru ca acțiunile de luptă să înceteze și să se poată deschide discuții serioase privind șansele unei soluționări pe termen lung”, potrivit Interfax.

