Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe

În ciuda faptului că Rusia a pierdut peste 1 milion de soldați, potrivit estimării ministerului britanic al apărării, armata rusă continuă să ocupe noi teritorii în Ucraina într-un ritm lent, dar constant. Tacticile Moscovei, atât pe câmpul de luptă, cât și pe plan intern, îi încurajează pe ruși să se înscrie în unitățile de voluntari sau ca militari pe bază de contract, ceea a ajutat armata să recruteze aproape jumătate de milion de soldați noi anul trecut.

Când Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei, Ivan Cenin a lăsat în urmă viața de student la Moscova ca să livreze ajutoare ca voluntar în regiunile separatiste din Donețk și Luhansk, pe care Rusia le-a anexat ilegal în 2022.

După ce s-a întors din teritoriile ocupate ale Ucrainei, anul trecut, Cenin s-a implicat încă și mai mult în război și s-a alăturat unității de voluntari „Cascada Tunetului”, având rolul unui operator de drone de recunoaștere.

Rusia nu pare să aibă probleme la fel de mari ca Ucraina în recrutarea soldaților. În luna martie, Putin a spus că Rusia recrutează într-un ritm de două ori mai mare decât Ucraina.

Oficialii ucraineni de la Kiev au spus în aprilie că Rusia plănuiește să își extindă forțele care luptă în Ucraina cu cel puțin 150.000 de soldați noi anul acesta.

„Planurile de recrutare ale Federației Ruse sunt îndeplinite în proporție de cel puțin 105-110% în fiecare lună”, a spus directorul adjunct al serviciului de informații militare al Ucrainei, Vadim Skibițki, ceea ce i-ar permite Moscovei să își atingă cu ușurință ținta de noi recruți pentru anul acesta.

Putin a semnat anul trecut un decret prin care noii soldați primesc un bonus de 400.000 de ruble (aproape 5.000 de dolari) din partea guvernului federal la semnarea contractului cu armata. Foto: Profimedia Images

Rusia și-a schimbat tactica de atac în Ucraina: trimite doar grupuri mici de soldați fără echipament greu

În ciuda pierderilor uriașe suferite de Rusia de la începutul războiului din Ucraina, unul dintre motivele pentru care Moscova a putut să își întărească forțele a fost faptul că, în ultima vreme, armata rusă a înregistrat pierderi umane mai mici, potrivit analistului Oleg Ignatov din partea institutului de cercetare International Crisis Group de la Bruxelles.

„Acest lucru se explică printr-o schimbare tactică”, a spus Ignatov pentru Al Jazeera. „Rusia aproape că nu mai folosește deloc echipament greu pe câmpul de luptă pentru că este foarte vulnerabil în fața dronelor.”

Ultima dată când Rusia a folosit tancuri și blindate în număr mare a fost în timpul operațiunii de iarna trecută contra trupelor ucrainene care au invadat regiunea Kursk, potrivit lui Ignatov.

„Rusia nu a mai atacat cu grupuri mari de soldați de mult timp. Rusia folosește grupuri mici, uneori de unu sau doi oameni, pentru a se infiltra treptat în pozițiile ocupate de armata ucraineană sub protecția dronelor și artileriei. Acest lucru reduce pierderile”, a explicat Ignatov.

Persoanele din regiunile sărace și deținuții sunt „cei mai vulnerabili în fața recrutării” în armată

Putin a semnat anul trecut un decret prin care noii soldați primesc un bonus de 400.000 de ruble (aproape 5.000 de dolari) la semnarea contractului din partea guvernului federal. Autoritățile locale sunt încurajate să dubleze această sumă din propriile fonduri și să ofere un salariu lunar minim de 200.000 de ruble (2.500 de dolari) și alte beneficii legate de plata împrumuturilor.

Pentru rușii care provin din regiuni sărace, aceste oferte sunt atrăgătoare. „Cei mai vulnerabili în fața recrutării pentru un contract [cu armata] sunt persoanele care suferă din cauza sărăciei, precum și cei care au intrat în atenția poliției”, a explicat un avocat rus care a preferat să rămână anonim.

Multe penitenciare din Rusia au ajuns să se închidă din cauza exodului de deținuți trimiși pe frontul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Alte persoane vulnerabile care sunt mai ușor de atras în armată sunt imigranții, cetățenii străini și cei care abia au primit cetățenia rusă.

O parte semnificativă a forțelor care luptă pe linia frontului este formată din persoane care s-au dus la război dintr-un motiv mult mai atrăgător decât banii: libertatea. Mulți deținuți din Rusia, inclusiv cei condamnați pentru crime și violuri, au fost scoși din celule, înarmați și trimiși să lupte în Ucraina.

Întrucât sunt ușor de înlocuit, deținuții sunt trimiși să ia cu asalt pozițiile ucrainene în valuri umane, așa cum s-a întâmplat în timpul asedierii orașului Bahmut în 2023.

Închisorile din Rusia se golesc, după ce sute de mii de deținuți au fost trimiși să lupte în Ucraina

Din cauza recrutării în masă a deținuților, numărul celor rămași în închisorile din Rusia a scăzut cu 120.000 în ultimii doi ani până la un total de 313.000 – un nou record minim. Multe penitenciare au ajuns să se închidă din cauza exodului de deținuți trimiși pe front.

Aceste tactici nu sunt mereu necesare. Un sondaj realizat anul acesta de centrul independent Levada a arătat că 75% din ruși continuă să susțină războiul.

Recruți precum Cenin sunt atrași de spiritul de patriotism. „Primul și cel mai important lucru este dragostea de patrie. Orice altceva este secundar”, a spus Cenin.

Pe de altă parte, sentimentul de extenuare și dezamăgire se resimte și în rândul voluntarilor ruși care strâng ajutoare pentru „participanții la operațiunea militară specială”, așa cum este numit în Rusia războiul din Ucraina.

Pentru mulți ruși care trăiesc în zonele de graniță în apropiere de teritoriul Ucrainei, trupele ucrainene sunt considerate o amenințare aproape la fel de mare ca cele ruse, întrucât armata rusă își plasează de multe ori instalațiile militare în apropierea zonelor rezidențiale, potrivit The Insider.

Editor : Raul Nețoiu