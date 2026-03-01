De la palatul liderului de la Kremlin la fundațiile presupusei amante a lui Putin: traseul unui surplus de milioane de dolari

Compania care a finanțat construcția celebrei vile a lui Vladimir Putin de la Marea Neagră a încheiat proiectul cu un surplus de 6,5 miliarde de ruble (aproximativ 84 de milioane de dolari în prezent). Această sumă a fost transferată presupusei amante a liderului de la Kremlin, Alina Kabaeva, potrivit unei noi investigații realizate de Fundația Anticorupție (FBK), relatează Meduza.

Zvonurile despre o idilă între Putin și Kabaeva, o fostă gimnastă olimpică, au apărut în 2008, cu câțiva ani înainte ca președintele rus să divorțeze de soția sa. Se pare că Kabaeva este mama celor doi fii ai lui Putin, născuți în 2015 și 2019. Cu toate acestea, nici Putin, nici Kabaeva nu au recunoscut vreodată public relația lor.

Situată în apropierea stațiunii Gelendzhik, în regiunea Krasnodar Krai din sudul Rusiei, proprietatea de lux cunoscută sub numele de „palatul lui Putin” a fost dezvăluită de liderul opoziției Alexei Navalnîi și echipa sa de cercetători anticorupție în 2021. Cu toate acestea, Putin și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, au negat în repetate rânduri că această reședință aparține președintelui rus.

Proprietatea este deținută oficial de firma Investitsionnye Reshenia (Investment Solutions) printr-o rețea de companii fantomă. Acționarii săi sunt trei dintre cei mai vechi asociați ai lui Putin: avocatul Nikolai Egorov, omul de afaceri Ilham Rahimov și fostul coleg de clasă Viktor Khmarin. Documentele bancare obținute de FBK arată că firma a primit împrumuturi de la entități offshore din Insulele Virgine Britanice, canalizând banii în josul lanțului pentru a finanța construcția reședinței.

Când proiectul s-a încheiat în 2023, Investment Solutions mai avea 6,5 miliarde de ruble. Aproape jumătate din aceste fonduri – trei miliarde de ruble (39 de milioane de dolari) – au fost donate Fundației Caritabile Alina Kabaeva. Cu toate acestea, conform observațiilor FBK, cheltuielile caritabile ale fundației – sprijinirea sportivelor, organizarea Festivalului de Gimnastică Ritmică Alina și restaurarea unei biserici în Crimeea ocupată – au totalizat doar zeci de milioane de ruble. Între timp, cea mai mare parte a banilor a fost plasată într-un cont de depozit cu dobândă.

Restul de 3,5 miliarde de ruble (45 de milioane de dolari) au fost direcționate către fundația non-profit Nebesnaya Gratsiya (Heavenly Grace) a Alinei Kabaeva, dedicată gimnasticii ritmice. Rapoartele de cheltuieli au relevat că „organizația caritabilă” a cheltuit peste 30 de milioane de ruble (389.000 de dolari) la Fabrica Imperială Peterhof, un producător de ceasuri de lux preferat de Putin, care deține cel puțin două modele ale acestora.

Fondurile au finanțat, de asemenea, tabere de gimnastică în Valdai, organizate la mai puțin de 1,5 kilometri de reședința privată a lui Putin din regiunea Novgorod, Rusia. FBK susține că aceste tabere aveau un scop ascuns: acela de a oferi copiilor lui Putin și Kabaeva, care se pare că trăiesc într-o izolare aproape totală în reședința din Valdai, șansa de a interacționa cu copii de vârsta lor. Ancheta include chiar și un videoclip cu un băiat, identificat de FBK ca fiind fiul lui Putin, Ivan, care spune că i-au plăcut sesiunile de antrenament.

Majoritatea fondurilor care au ajuns la Heavenly Grace au fost, de asemenea, plasate într-un cont de depozit purtător de dobândă. Conform anchetei, fundația a câștigat 435 de milioane de ruble din dobânzi numai în 2024 (aproximativ 5,6 milioane de dolari în prezent). FBK a concluzionat că fundațiile Kabaeva sunt pur și simplu „fonduri secrete” utilizate de cercul restrâns al lui Putin pentru a finanța stilul de viață și hobby-urile familiei sale secrete „sub pretextul filantropiei”.

Editor : A.M.G.