Atac devastator în Ucraina: șapte morți și mai mulți răniți. Rusia a lovit o piață din Donețk cu muniție cu dispersie

Cel puțin șapte persoane au fost ucise și alte opt rănite după ce forțele ruse au lovit, marți dimineață, cu muniție cu dispersie, o piață din orașul Drujkivka, în regiunea Donețk, potrivit autorităților ucrainene. Atacul a vizat o zonă frecventată de civili, iar echipele de intervenție continuă căutările printre dărâmături, în timp ce mai multe clădiri rezidențiale din apropiere au fost avariate, potrivit Kyiv Independent.

Atac rusesc în estul Ucrainei: șapte morți

Forțele ruse au atacat, în dimineața zilei de 4 februarie, orașul Drujkivka din regiunea Donețk cu muniție cu dispersie, a anunțat guvernatorul regiunii, Vadîm Filașkin.

Șapte persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile la fața locului.

Potrivit lui Filașkin, piața orașului, un loc unde locuitorii rămași se adună frecvent pentru a cumpăra alimente și alte produse de strictă necesitate, a fost lovită direct. Mai multe clădiri rezidențiale din apropiere au fost, de asemenea, avariate.

Drujkivka face parte din aglomerarea de patru orașe care concentrează cea mai mare parte a centrelor urbane rămase sub control ucrainean în regiunea Donețk, situate între nodul logistic Kramatorsk și orașul de pe linia frontului Kostiantînivka, distrus în mare parte.

Pe parcursul anului 2025, avansurile rusești au adus Drujkivka la mai puțin de 15 kilometri de linia frontului, distanță aflată confortabil în raza de acțiune a dronelor de tip first-person view (FPV).

Aceste orașe se află în continuare în centrul cererilor minime ale Rusiei pentru oprirea războiului împotriva Ucrainei, Kievul fiind supus unor presiuni constante pentru a ceda restul regiunii Donețk, unde trăiesc aproximativ 200.000 de persoane, fără luptă, sub ocupație.

„Acesta este un nou act de crimă de război țintită și o dovadă suplimentară că toate declarațiile Rusiei despre un «armistițiu» nu valorează nimic”, a scris Filașkin.

„Cele mai grave distrugeri de până acum” – criza energetică din Ucraina se adâncește după cel mai recent atac masiv al Rusiei

Cel mai recent atac de amploare al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a provocat „unele dintre cele mai grave distrugeri pe care le-am văzut” de la începutul războiului la scară largă, au transmis autoritățile.

În atacul din 3 februarie, Rusia a lansat 71 de rachete și 450 de drone asupra Ucrainei, a anunțat Forțele Aeriene. Cel puțin patru persoane au fost ucise, iar alte 32 au fost rănite, potrivit autorităților locale.

Ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, a declarat în seara zilei de 3 februarie că instalațiile de producere a energiei, precum și rețelele de transport și distribuție au fost avariate în mai multe regiuni. Situația este „complicată”, iar companiile energetice aplică întreruperi de urgență ale alimentării cu electricitate, fiind mobilizate generatoare suplimentare în zonele critice.

„Să fim onești, va fi nevoie de o perioadă considerabilă de timp. Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării, autoritățile locale, companiile municipale și cele private oferă tot sprijinul necesar, atât în echipamente, cât și în specialiști”, a spus Șmîhal.

Acesta a adăugat că centrala termică Darnîția din Kiev, care furniza exclusiv căldură pentru populație, a suferit avarii grave. „Aceasta este o crimă de război comisă de Rusia”, a subliniat Șmîhal.

Pene de curent în Belgorod după un atac cu rachete și drone

Pene de curent au fost raportate în cursul nopții de 3 februarie în regiunea rusă Belgorod, unde oficialii au afirmat că un presupus atac ucrainean cu rachete și drone a provocat un incendiu în orașul Belgorod și a avariat infrastructura critică.

Publicația rusă independentă Astra a relatat că, după atac, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în oraș și în întreaga regiune. Potrivit sursei, două substații electrice ar fi fost lovite, „Frunzenskaya” și „Belgorod”.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Veaceslav Gladkov, a susținut că un atac „masiv” cu rachete lansat de Ucraina a avariat infrastructura energetică din regiune.

Canalul ucrainean de Telegram Exilenova Plus, citând localnici, a transmis că pana de curent a urmat unui atac. Canalul Supernova a publicat mai multe imagini și înregistrări video realizate de rezidenți, în care se aud sirenele de raid aerian și explozii.

Cel puțin 32 de răniți în urma atacurilor rusești

Cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar alte 32 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei în ultima zi, au anunțat autoritățile locale pe 3 februarie.

Rusia a lansat 105 drone asupra Ucrainei în cursul nopții, au transmis Forțele Aeriene. Aproximativ 70 dintre acestea au fost drone de atac de tip Shahed, restul fiind aparate fără pilot de tip Gerbera și Italmas.

Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 88 de drone. Cel puțin 17 au reușit să își atingă țintele, lovind 14 locații, iar resturi de drone au căzut în alte cinci zone.

În sudul Ucrainei, în regiunea Zaporojie, trei civili au fost uciși, iar alți 11 au fost răniți în urma unor atacuri de amploare desfășurate de forțele ruse asupra districtului Polohî și asupra capitalei regionale Zaporojie.

În regiunea Dnipropetrovsk, două persoane – o femeie de 68 de ani și un bărbat de 38 de ani – au fost ucise, iar alte două au fost rănite într-un atac rusesc în apropierea localității Vasilkivka, a declarat guvernatorul Oleksandr Hanța.

În regiunea Sumî, un locuitor în vârstă de 41 de ani al comunității Vorojbianska a fost ucis de o dronă rusească, iar alți doi bărbați, de 45 și 75 de ani, au fost răniți în alte zone.

Un locuitor al orașului Dobropillia din regiunea Donețk a fost ucis de forțele ruse, a declarat guvernatorul Vadîm Filașkin.

În regiunea Harkov, 16 civili, inclusiv doi copii, au fost răniți în 11 localități, majoritatea victimelor fiind înregistrate în capitala regională Harkov, a anunțat guvernatorul Oleh Sîniehubov.

În regiunea Odesa, un civil a fost rănit, iar alte trei persoane au fost scoase de sub dărâmături după un atac masiv cu drone, potrivit guvernatorului regional Oleh Kiper. Infrastructura critică, clădiri administrative, comerciale și rezidențiale au fost avariate.

Rusia a pierdut 1.243.070 de militari de la începutul invaziei

Rusia a pierdut aproximativ 1.243.070 de militari în Ucraina de la începutul invaziei la scară largă, pe 24 februarie 2022, a anunțat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 4 februarie.

Cifra include 780 de pierderi suferite de forțele ruse în ultimele 24 de ore.

Potrivit raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.637 de tancuri, 23.992 de vehicule blindate de luptă, 76.949 de vehicule și cisterne de combustibil, 36.915 sisteme de artilerie, 1.634 lansatoare multiple de rachete, 1.293 sisteme de apărare antiaeriană, 435 de avioane, 347 de elicoptere, 123.743 de drone, 28 de nave și ambarcațiuni, precum și două submarine.

