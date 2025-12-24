Live TV

Explozii la Moscova, în zona unde a fost ucis luni generalul Sarvarov

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1061030950
În această fotografie distribuită de Comitetul de anchetă rus pe 22 decembrie 2025, un anchetator lucrează la locul exploziei unei mașini-capcană în sudul Moscovei. Locotenentul general Fanil Sarvarov a murit din cauza rănilor produse de explozia autovehiculului Foto: Profimedia

Mai multe explozii au fost auzite miercuri în sudul Moscovei, la locul unde generalul-locotenent Fanil Sarvarov a fost ucis, luni, de o bombă amplasată într-o maşină, au relatat canalele Telegram Baza şi SHOT, informează Reuters.

Potrivit martorilor, o maşină a explodat, au raportat Baza şi SHOT, care au surse în agenţiile de aplicare a legii din Rusia.

Cel puţin două persoane au fost rănite grav în explozia care a avut loc în apropierea unei secţii de poliţie, au raportat SHOT, Baza şi alte canale neoficiale de ştiri din Rusia, notează News.ro.

Reuters menţionează că nu a putut verifica în mod independent aceste informaţii şi deocamdată nu a existat nicio confirmare oficială din partea autorităţilor ruse cu privire la acest incident.

Generalul Sarvarov a fost ucis luni după ce o bombă a explodat sub maşina sa Kia Sorento în timp ce pleca dintr-o parcare din sudul Moscovei, au declarat anchetatorii ruşi, care au precizat că investighează posibila implicare a serviciilor speciale ucrainene.

O serie de personalităţi ruse din domeniul militar şi susţinători proeminenţi ai războiului din Ucraina au fost ucişi de la începutul conflictului, unii în atentate cu maşini-capcană, iar serviciile secrete militare ucrainene au declarat că se află în spatele mai multor atacuri.

Editor : B.E.

