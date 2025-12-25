Live TV

„Fake news”: Reacția Mariei Zaharova, după ce Bloomberg a relatat că Rusia respinge planul de pace susținut de SUA și Ucraina

Russian Foreign Ministry'S Spokeswoman Zakharova Gives Briefing On Foreign Policy
Maria Zaharova. Foto: Profimedia

Raportul Bloomberg despre modificările Rusiei la planul de pace pregătit de SUA și Ucraina este o știre falsă, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Fake news”, a scris Zaharova pe canalul său de Telegram. „Această instituție media nu are surse de încredere apropiate de Kremlin. Doar unele nesigure. Iar sintagma «aproape de Kremlin» este o acoperire pentru știri false”, a subliniat ea, potrivit agenției ruse de știri TASS.

După săptămâni de negocieri, Ucraina și SUA au pregătit un proiect al planului de pace revizuit pentru a pune capăt războiului pe scară largă al Rusiei.

Planul inițial în 28 de puncte, care împingea Ucraina spre capitulare, a fost revizuit într-un cadru în 20 de puncte, pe care președintele Volodimir Zelenski l-a prezentat jurnaliștilor.

În plus, a fost elaborat un proiect de garanție de securitate tripartită între Ucraina, SUA și Europa, precum și un acord bilateral de garanție de securitate între Ucraina și SUA.

Un alt document între Kiev și Washington se concentrează pe cooperarea economică și a fost descris ca „foaia de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei”.

Legat de acest plan, Bloomberg a relatat că Rusia vrea să ceară modificări, inclusiv înăsprirea restricțiilor asupra Forțelor Armate Ucrainene, citând o sursă apropiată Kremlinului, sub protecția anonimatului. Potrivit acesteia, documentul, pe care conducerea rusă îl consideră un „punct de plecare” pentru negocieri ulterioare, omite anumite prevederi și nu abordează multe probleme importante pentru Kremlin. 

