Ginerele și emisarul lui Trump au mers la Berlin pentru a susține ultimatumul lui Putin în fața lui Zelenski și a europenilor

Data publicării:
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Vladimir Putin Foto Profimedia

La negocierile de la Berlin, la care a participat și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, reprezentanții SUA Steve Witkoff și Jared Kushner au continuat să insiste asupra predării Donbasului, a declarat o sursă AFP.

Potrivit acestuia, președintele Rusiei, Vladimir Putin, „dorește acest teritoriu”, iar Washingtonul cere Kievului să se retragă, dar Zelenski refuză să retragă trupele din partea controlată a regiunii, pe care Rusia nu a reușit să o cucerească. „Este puțin surprinzător că americanii adoptă poziția Rusiei în această chestiune”, a remarcat interlocutorul agenției.

În cursul negocierilor, care au durat mai mult de 5 ore, Zelenski a respins în repetate rânduri cererea SUA de a renunța la Donbass, insistând asupra încetării focului pe linia actuală a frontului, a declarat sursa Bloomberg.

Potrivit Institutului american pentru studiul războiului (ISW), Rusia controlează aproape întreaga regiune Luhansk și aproximativ 80% din regiunea Donețk, care fac parte din regiune. În același timp, 75% dintre ucraineni se opun cedării Donbasului, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev.

Amintim, negocierile dintre oficialii americani și ucraineni, care au durat aproximativ 5 ore la Berlin, unde Kievul și-a prezentat versiunea planului de încheiere a războiului, s-au încheiat fără un compromis cu privire la chestiunea teritorială cheie.

