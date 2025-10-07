Live TV

Ideologul lui Putin amenință Republica Moldova: „Următorul pas este războiul"

Alexandr Dughin
Alexandr Dughin, ideologul lui Putin. Foto:X

Filozoful cu reputație de fascist Aleksandr Dughin estimează că forțele actuale pro-ruse din Republica Moldova – Blocul „Victoria” al lui Ilan Șor și PSRM-ul lui Igor Dodon – sunt „neputincioase” și au pierdut lupta împotriva formațiunii pro-europene PAS.

Dughin susține că pentru ca Rusia să își mențină influența în spațiul ex-sovietic este nevoie „de o politică decisivă”, „proactivă”.

„Următorul pas este războiul”, amenință el, dacă statele astea, ex-sovietice, nu vor război trebuie să facă schimbări pro-ruse radicale.

În Moldova, sunt neputincioși împotriva (PAS). (...) Partidul lui Șor, partidul lui Dodon, comuniștii – toți sunt diferiți, lipsiți de o platformă comună. Bunul-simț este prezent, dar este insuficient în lupta împotriva ideologiei. Obsedați de mitul democrației liberale, am ratat momentul în care forțele noastre erau la putere în Moldova - nu pro-ruse, ci pro-moldovenești, non-Soros, forțe suverane. Voronin era așa. (...)”, a spus Dughin într-un interviu pentru publicația www.multipolarpress.com.

„Este nevoie de o ideologie, de o politică decisivă, proactivă în spațiul post-sovietic. Următorul pas este războiul. Nu vreți război? Atunci sunt necesare transformări politice radicale în Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan. Altfel, războiul este inevitabil”, a amenințat el.

Pe 5 octombrie, Comisia Electorală Centrală (CEC) a considerat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. CEC a stabilit numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ce le revin, după cum urmează: Partidul Acțiune și Solidaritate – 55 de mandate; Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”– 26 de mandate; Blocul Electoral „ALTERNATIVA” – 8 mandate; „Partidul Nostru” – 6 mandate; Partidul „Democrația Acasă” – 6 mandate.

Ideologul Aleksandr Dughin, considerat „creierul lui Putin”, se află pe lista persoanelor interzise în UE, este promotor al „Uniunii Eurasiatice”, din care să facă parte toate statele din URSS, și promotor al unor idei cvasi-naziste despre identitatea rusă, transmite tvrmoldova

Dughin promovează principalele teme ale propagandei Kremlinului despre România pe care o descrie ca pe un stat odebient, de mâna a doua, tratat cu dispreț de un Occident decăzut moral care desconsideră valorile morale creștine.

Dughin l-a lăudat pe Călin Georgescu, candidatul pro-rus, cu discurs legionar, din turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, scrutin anulat. Imediat după anunțul victoriei din primul tur prezidențial, Dughin a spus despre Georgescu că este un „patriot” și un „român adevărat”.

Dughin l-a victimizat și pe George Simion, candidatul pro-rus al partidului extremist AUR, care a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale din mai 2025.

„Simion a câștigat în România. Globaliștii fie îl omoară, fie anulează rezultatele alegerilor. Nu mai este o luptă politică. Este Antihristul împotriva oamenilor”, a scris Dughin a doua zi după primul tur prezidențial din primăvara anului curent pe contul X atribuit lui Dughin.

