Italia a furnizat Rusiei materii prime importante folosite la rachetele Iskander, una dintre cele mai mari amenințări pentru Ucraina

Rusia a primit cel puțin 232 de tone de rășini epoxidice lichide din Italia în 2024, reprezentând 21% din importuri. Materia primă este utilizată pentru a produce corpuri de carbon pentru rachetele balistice Iskander-M, potrivit publicației Corriere della Sera.

Conform unui studiu realizat de Consiliul de Securitate Economică al Ucrainei (ESC), rășinile epoxidice din Italia au reprezentat 21% din importuri, anul trecut, devenind al doilea furnizor după China (42%), notează Ukrainska Pravda.

Conform ESC, rășinile epoxidice au fost furnizate Federației Ruse de către Sir Industriale SpA din Brianza (Lombardia). Ca răspuns la o solicitare din partea Corriere della Sera, compania a menționat că, din cauza greutății lor moleculare mari, produsele sale sunt destinate exclusiv uzului civil: acoperirea conservelor de ton, a dulciurilor sau a produselor siderurgice etc.

„Cu toate acestea, datele vamale analizate de Consiliul de Securitate Economică al Ucrainei și Corriere della Sera au înregistrat 18 transporturi de rășini epoxidice lichide cu greutate moleculară mică de la Sir Industriale SpA, care au codul HS 3907300009 și pot fi utilizate și în producția militară”, arată publicația italiană.

Acest lucru este demonstrat și de importatorii ruși: „Uralproekt”, „YAZPK” și „PRIME TOP2” - toți aceștia fiind asociați cu „Corporația Științifică și de Producție «KB Mashinostroeniya»” (KBM), care produce rachete pentru sistemele „Iskander-M”.

De asemenea, unele dintre tranzacții au fost efectuate prin intermediul companiei poloneze Kamex Magazyn, ceea ce ar putea indica o intenție de a ascunde destinatarul final.

„La momentul livrărilor Sir Industriale, sancțiunile UE privind rășinile epoxidice nu fuseseră încă votate și, prin urmare, nu a existat nicio încălcare a acestora”, a explicat Olena Yurchenko, directoarea departamentului de analiză, cercetare și investigații de la EW.

„În ciuda acestui fapt, exportatorii europeni pot verifica independent legăturile clienților lor cu guvernul rus și industria militară dacă nu doresc ca produsele lor să devină arme ale agresorului”, a remarcat ea.

Anterior, EW a dezvăluit furnizarea către Federația Rusă a 300 de tone de oxid de antimoniu belgian în baza sancțiunilor, în valoare de peste 4,5 milioane de euro, precum și dependența critică a Federației Ruse de cloratul de sodiu importat - necesar și pentru producerea rachetelor balistice Iskander-M.

Editor : Ș.R.