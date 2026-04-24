Locuitorii unui oraș din Rusia s-au trezit într-o dimineață că le-a dispărut un monument. Patru țări europene au reacționat imediat

Patru state europene - Polonia, Estonia, Lituania şi Letonia - au acuzat joi Rusia că încearcă să şteargă din memorie crimele comise de liderul sovietic Iosif Stalin împotriva propriului popor, după ce un monument dedicat ruşilor şi altor victime executate de poliţia sa secretă a fost demontat în Siberia.

Locuitorii oraşului Tomsk (sudul Rusiei) s-au trezit duminica trecută şi au descoperit că un complex memorial dedicat victimelor poliţiei secrete a lui Stalin, care cuprindea o aşa-numită „Piatră a Durerii” şi o arcadă memorială, fusese demontat peste noapte, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

Primăria a publicat iniţial un comunicat în care afirma că a luat măsuri după ce un localnic, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a avertizat că un garaj din apropiere, construit pe o pantă, ar putea să se prăbuşească. Ulterior, a şters explicaţia şi, de atunci, a refuzat să comenteze.

Complexul memorial din Tomsk fusese construit pe locul unde se presupune că se află o groapă comună a persoanelor executate prin împuşcare de către poliţia secretă NKVD, a cărei fostă închisoare, transformată în muzeu, domina zona.

Acest complex a fost dedicat persoanelor ucise în diferite perioade din istoria sovietică, inclusiv în timpul „Marii Terori” din 1937-1938 a lui Stalin, în care aproape 700.000 de oameni au fost executaţi, conform unor estimări oficiale moderate.

„Ne exprimăm protestul ferm împotriva acestui act barbar şi solicităm refacerea acestui loc de comemorare în Tomsk”, se arată într-o declaraţie a ambasadelor Poloniei, Estoniei, Lituaniei şi Letoniei adresată Ministerului de Extene al Rusiei.

„Memoria nu poate fi distrusă”

În declaraţie se subliniază că până şi pietrele memoriale dedicate propriilor cetăţeni ucişi în timpul „Marii Terori” au fost, de asemenea, îndepărtate.

„Este necesar să păstrăm amintirea victimelor pentru ca crimele din trecut să nu se repete. Memoria nu poate fi distrusă!”, au declarat ambasadele menţionate.

MAE rus nu a comentat deocamdată această declaraţie.

Moscova şi-a exprimat nemulţumirea faţă de ceea ce a numit distrugerea imorală a monumentelor dedicate armatei sovietice în Polonia şi în cele trei ţări baltice, despre care afirmă că au fost eliberate de sub ocupaţia Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial de către Armata Roşie, cu preţul unor pierderi enorme.

Cele patru ţări - care ajută Ucraina să se apere împotriva invaziei ruse - au considerat soldaţii Armatei Roşii mai degrabă nişte „ocupanţi” decât „eliberatori”.

Organizaţie pentru drepturile omului, desemnată mişcare „extremistă”

Demolarea complexului memorial din Tomsk vine în urma unei hotărâri pronunţate în această lună de Curtea Supremă a Rusiei, prin care organizaţia pentru drepturile omului „Memorial” - fondată la sfârşitul anilor 1980 pentru a documenta represiunea politică din Uniunea Sovietică - a fost desemnată mişcare „extremistă”.

Autorităţile ruse susţin că organizaţia Memorial ar avea „caracter antirusesc” şi că s-ar fi angajat în „subminarea valorilor istorice, culturale, spirituale şi morale”, afirmaţii respinse de Memorial, a cărei activitate în Rusia este acum interzisă.

De asemenea, aceasta intervine în urma unei solicitări adresate de Andrei Lugovoi, parlamentar naţionalist (identificat ca responsabil de anchetatorii britanici de otrăvirea lui Aleksandr Litvinenko cu poloniu radioactiv la Londra în 2006), prin care cerea autorităţilor să „verifice” legalitatea „Pietrei Soloveţki” din centrul Moscovei - unul dintre principalele monumente din Rusia dedicate victimelor terorii lui Stalin.

Lugovoi a afirmat că monumentul devenise un punct de întâlnire pentru ambasadorii occidentali, care îl vizitează anual într-un gest care ar urmări să dezbine poporul rus şi să formuleze ceea ce el consideră a fi critici nefondate la adresa actualelor autorităţi ruse.

Principalul muzeu din Moscova dedicat Gulagului - reţeaua de închisori şilagăre de muncă forţată care a existat în perioada sovietică - a fost transformat în muzeu al crimelor comise de Germania nazistă împotriva cetăţenilor sovietici în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Preşedintele Vladimir Putin a semnat, de asemenea, săptămâna aceasta un decret prin care a redenumit academia serviciului de securitate FSB - principala agenţie care a preluat atribuţiile KGB-ului din perioada sovietică - Felix Dzerjinski, în onoarea fondatorului poliţiei secrete sovietice CEKA şi unul dintre arhitecţii aşa-numitei „Terori Roşii”.

