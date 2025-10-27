Live TV

Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea veniturile și profiturile companiei

Data publicării:
benzinarie-lukoil
Benzinărie Lukoil. Foto: REUTERS/Marton Monus

Unul dintre cele mai mari imperii industriale din Rusia își va înceta operațiunile internaționale după ce a fost vizat de sancțiuni severe din partea SUA, în contextul în care președintele Donald Trump intensifică eforturile de a forța Kremlinul să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Politico.

Într-un comunicat emis luni seară, gigantul energetic Lukoil, cu sediul la Moscova, a confirmat că a început să caute cumpărători pentru întreprinderile sale străine.

Decizia, se arată în comunicat, a fost luată „din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele state”, forțând compania să anunțe „intenția sa de a vinde activele internaționale”.

Un fost director al Lukoil a declarat că această măsură ar putea duce la o scădere a veniturilor și profiturilor companiei cu „aproximativ 30%”, deoarece aceasta este obligată să vândă trei rafinării și aproximativ jumătate din cele 5.000 de benzinării pe care le deține în întreaga lume.

Măsura vine la câteva zile după ce SUA au inclus Lukoil, precum și compania petrolieră Rosneft, pe lista neagră, într-un pachet surprinzător de sancțiuni care, potrivit declarațiilor oficiale, a fost „rezultatul lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”.

„Având în vedere refuzul președintelui rus Vladimir Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”, a spus secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. „Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să adere la aceste sancțiuni.”

Oficiul american pentru controlul activelor străine (OFAC) a impus companiei termenul limită de 21 noiembrie pentru a-și lichida afacerile din străinătate, în caz contrar urmând să se confrunte cu sancțiuni severe. 

Lukoil a declarat luni că va respecta cerințele și va solicita o prelungire a termenului, dacă va fi necesar, pentru a facilita vânzarea.

Cu toate că măsurile restrictive au fost în general salutate de liderii europeni, câteva țări, printre care Ungaria, solicită derogări sau prelungiri pentru punerea în aplicare a sancțiunilor.

Premierul ungar Viktor Orban va vizita SUA săptămâna viitoare pentru a încerca să obțină un tratament special care să îi permită să continue să plătească Moscovei pentru petrol.

Citește și:

Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit Bruxelles-ul: să scoată țițeiul rusesc din Europa

Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra petrolului rusesc. Expert: „România va fi afectată doar indirect”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
ilie bolojan in studioul digi24
3
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
4
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
Digi Sport
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul cu magistrații, vom fi o...
un barbat pune la incarcare o masina electrica
Mașinile chinezești inundă Europa. Comisar european: Investigăm acest...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Tensiuni tot mai mari în coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur cu magnitudinea 6,1 în Turcia. Seismul a fost resimțit în...
Ultimele știri
Concedieri masive la Amazon. Câți oameni ar urma să-și piardă locurile de muncă
Accident grav în Harghita: un tânăr de 17 ani a murit, iar alți șase adolescenți au fost răniți după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan uneori e mai inflexibil. A învățat mult de când a venit de la Oradea, unde avea majoritate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
U.S. Treasury Secretary attend the US-China trade talks in Kuala Lumpur
Secretarul american al Trezoreriei îl ironizează pe trimisul lui Putin. „Propagandist rus”
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
„O manifestare a naturii trecătoare”. Noile sancțiuni ale SUA, ironizate de către oficialii de la Moscova
maria zaharova face declaratii
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni și mușchi către Rusia
An employee walks through the Petrolchemie and Kraftstoffe oil refinary in Schwedt/Oder
Germania cere SUA să excludă trei rafinării Rosneft de la sancțiunile impuse Rusiei în domeniul petrolier
lukoil-petrotel
Ce se întâmplă cu Lukoil în România, după ce Trump face ce n-a reușit Bruxelles-ul: să scoată țițeiul rusesc din Europa
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Vladimir Putin a băgat frica în America și Europa! Noua lui armă nucleară este unică în lume, la ora actuală
Fanatik.ro
Jannik Sinner nu se mai ascunde! Sportivul are o nouă iubită pe care a prezentat-o și părinților
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ororile comise de ”Dr. Devil” în numele Rusiei. Ce le făcea prizonierilor ucraineni medicul sancționat de UE
Adevărul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playtech
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
”Uriașul” lui Putin: ”UE se pregătește în mod deschis pentru un război cu Rusia. Planul este clar”
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Război de distrugere: Putin nu mai vrea să cucerească Ucraina, ci să o ruineze
Newsweek
Statul a strâns 9 miliarde din CASS la pensie. Cum obligi Casa de Pensii să îți dea banii înapoi?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere