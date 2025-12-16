Volodimir Zelenski merge astăzi în Olanda, unde va discuta cu premierul Dick Schoof despre negocierile pentru pace

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi în Olanda marți, 16 decembrie, într-o vizită oficială. Zelenski va fi primit la Haga de către prim-ministrul interimar Dick Schoof. Cei doi vor lua masa de prânz la reședința oficială a prim-ministrului, Catshuis. Ministrul olandez de Externe, David van Weel, și ministrul Apărării, Ruben Brekelmans, vor fi de asemenea prezenți. Întâlnirea se va concentra pe negocierile de pace și sprijinul continuu pentru Ucraina, anunță European Pravda.

Mai târziu în cursul zilei, Zelenski va fi primit de regele Willem-Alexander la Palatul Huis ten Bosch.

Dutch News, citând serviciul de informații al guvernului olandez (RVD), a raportat că, în timpul vizitei, președintele ucrainean urmează să se adreseze ambelor camere ale parlamentului olandez de la Haga.

Anterior s-a raportat că Zelenski a sosit la Berlin duminică, 14 decembrie, pentru discuții privind un „plan de pace”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer, prim-ministrul olandez Dick Schoof, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și președintele finlandez Alexander Stubb au fost, de asemenea, prezenți la Berlin luni, 15 decembrie.

Presa a informat că Stubb a sosit la Berlin duminică și a avut o scurtă întâlnire cu negociatorii lui Trump.

Președintele american a susținut că acordul de încetare a focului în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” în urma discuțiilor de la Berlin. Steve Witkoff, trimisul special al Casei Albe, și Jared Kushner, ginerele liderului american, s-au deplasat în Germania săptămâna aceasta în încercarea de a-l convinge pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte un acord de compromis.

Editor : C.A.