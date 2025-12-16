Live TV

Volodimir Zelenski merge astăzi în Olanda, unde va discuta cu premierul Dick Schoof despre negocierile pentru pace

Data publicării:
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi în Olanda marți, 16 decembrie, într-o vizită oficială. Zelenski va fi primit la Haga de către prim-ministrul interimar Dick Schoof. Cei doi vor lua masa de prânz la reședința oficială a prim-ministrului, Catshuis. Ministrul olandez de Externe, David van Weel, și ministrul Apărării, Ruben Brekelmans, vor fi de asemenea prezenți. Întâlnirea se va concentra pe negocierile de pace și sprijinul continuu pentru Ucraina, anunță European Pravda.

Mai târziu în cursul zilei, Zelenski va fi primit de regele Willem-Alexander la Palatul Huis ten Bosch.

Dutch News, citând serviciul de informații al guvernului olandez (RVD), a raportat că, în timpul vizitei, președintele ucrainean urmează să se adreseze ambelor camere ale parlamentului olandez de la Haga.

Anterior s-a raportat că Zelenski a sosit la Berlin duminică, 14 decembrie, pentru discuții privind un „plan de pace”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer, prim-ministrul olandez Dick Schoof, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și președintele finlandez Alexander Stubb au fost, de asemenea, prezenți la Berlin luni, 15 decembrie.

Presa a informat că Stubb a sosit la Berlin duminică și a avut o scurtă întâlnire cu negociatorii lui Trump. 

Președintele american a susținut că acordul de încetare a focului în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” în urma discuțiilor de la Berlin. Steve Witkoff, trimisul special al Casei Albe, și Jared Kushner, ginerele liderului american, s-au deplasat în Germania săptămâna aceasta în încercarea de a-l convinge pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte un acord de compromis.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
3
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski
Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de pace pentru Ucraina: de la o forță multinațională la aderarea la UE
Oana-Țoiu-ministrul-Afacerilor-Externe-al-României.-Foto-Profimedia
Oana Ţoiu: Aderarea Ucrainei la UE este, în sine, o garanţie de securitate
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Germany
Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO. Trump este optimist
Euroclear
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, pentru activele confiscate
Ukraine on Europe map, Donetsk and Luhansk regions (Donbass). Political outline map with Russia border, Crimea, Black and Azov Seas. Concept of Ukrain
Negocierile de pace de la Berlin au ajuns în impas. Cele trei părți au discutat cinci ore fără să poată ajunge la un compromis
Recomandările redacţiei
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El...
vreme, iarna, toamna, meteo
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza...
Donald Trump și Uniunea Europeana UE
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, vizită oficială în Marea Britanie, marți și miercuri
Ultimele știri
Efectul tarifelor lui Donald Trump. Autoritățile americane au făcut publică suma colectată de SUA în 2025 după aplicarea taxelor vamale
Marea Britanie va cere Apple și Google să blocheze nuditatea pe sistemele mobile de operare
Armata SUA anunță că a lansat noi atacuri asupra a trei nave în estul Pacificului: 8 morți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Adrian Mititelu o contrazice pe Laura Vicol! Dialog tensionat între cei doi: „Poate dumneavoastră v-o merge...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Cum cheltuie banii companiile de stat. Achiziție publică cu prețuri de 565 ori mai mari față de valoarea...
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Averea uriaşă pe care o avea Rodica Stănoiu! Iubitul tânăr a moştenit tot, ce s-a aflat abia acum despre ce a...
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...