Rusia a înființat oficial o nouă ramură a forțelor sale armate dedicată sistemelor fără pilot, marcând prima recunoaștere oficială a dronelor ca o componentă separată a structurii sale militare. Potrivit agenției de știri ruse ASTRA, nou-înființata „Forță pentru Sisteme fără Pilot” include regimente complet organizate, unități și o structură de comandă desemnată.

Colonelul Serghei Ishtuganov, șef adjunct al noii ramuri, a declarat că conducerea și cadrul operațional au fost deja numite.

„Continuă consolidarea formațiunilor existente și crearea de noi unități ale Forțelor Sistemelor Fără Pilot”, a declarat Ishtuganov. „Operatori, ingineri, tehnicieni și alți specialiști sunt repartizați în aceste unități”. El nu a precizat dacă personalul este transferat din alte ramuri sau recrutat separat.

Decizia vine în urma unei directive a autocratului rus Vladimir Putin, care în decembrie 2024 a ordonat Ministerului Apărării să înființeze o ramură dedicată războiului cu drone.

Ministrul Apărării, Andrei Belousov, a promis la momentul respectiv că noile „Forțe de Sisteme Fără Pilot” vor fi pe deplin operaționale până în al treilea trimestru al anului 2025.

Crearea unui comandament separat evidențiază dependența crescândă a Moscovei de drone în războiul său împotriva Ucrainei.

Parlamentul Ucrainei, Verhovna Rada, a aprobat crearea „Forțelor Sistemelor Fără Pilot” încă din septembrie 2024. Această ramură s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente pe linia frontului.

Editor : C.A.