„Noua elită” politică în parlamentul rus: ce urmărește Putin prin promovarea veteranilor. „Probabil că observă reacția publicului”

Aproape 50 de veterani ai invaziei pe scară largă a Ucrainei, inițiată de Vladimir Putin, vor intra în parlamentul rus, după ce partidul de guvernământ al Kremlinului a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa la alegerile de săptămâna trecută, relatează Financial Times.

Partidul Rusia Unită, susținut de președintele rus și care urma să obțină aproximativ 58% din voturi, va avea 49 de veterani ai războiului din Ucraina în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, potrivit secretarului general al partidului, Vladimir Yakushev.

Prezența masivă a veteranilor, care au servit anterior în unități acuzate de Ucraina de crime de război, face parte din încercarea Kremlinului de a mobiliza sprijinul public pentru invazie, la mai bine de patru ani și jumătate de când Putin a ordonat-o în 2022. Alegerile parlamentare de săptămâna trecută au fost primele de la începutul războiului.

Peste 100 de veterani au absolvit Time of Heroes, un program coordonat de Kremlin, inspirat din modelul școlilor de politici publice din Occident, în cadrul căruia foștilor soldați li se oferă cursuri intensive în domeniul afacerilor de stat, înainte de a li se atribui funcții de nivel mediu în ministere, întreprinderi de stat și administrații regionale.

Însă Kremlinul s-a asigurat că le va orchestra apariția ca forță politică, pe fondul îngrijorărilor mai ample legate de modul în care vor fi reintegrați în societate sutele de mii de bărbați care servesc în prezent în Ucraina, odată ce războiul se va încheia în cele din urmă.

Prin promovarea veteranilor ca fiind ceea ce Putin a numit „noua elită”, analiștii afirmă că Rusia dorește să consolideze legitimitatea războiului, păstrând în același timp controlul asupra procesului politic.

Acest lucru a devenit o prioritate și mai mare pentru Kremlin, pe măsură ce sprijinul pentru război a scăzut în ultimele luni. Intensificarea atacurilor cu drone ale Ucrainei, o economie în dificultate și întreruperile generalizate ale conexiunii la internet au făcut ca mai mulți ruși din marile orașe să simtă pe propria piele consecințele războiului.

Kremlinul a răspuns prin a-l lega pe Putin mai direct de Rusia Unită, o măsură pe care o evitase până atunci pentru a nu-l împovăra cu nivelurile scăzute de popularitate ale partidului.

Curtea Supremă a Rusiei a eliminat Iabloko — singurul partid care a manifestat măcar o ușoară opoziție față de război — de pe buletinul de vot, lăsând rușii să aleagă între partide marionetă care susțin toate războiul și au înscris candidați militari.

„Știm unde se iau deciziile și cine are sarcina de a le aproba fără să le analizeze. Cui îi pasă cine le aprobă fără să le analizeze?”, a declarat Andrei Kolesnikov, politolog din Moscova.

Este posibil ca veteranii să fie mai bine reprezentați în parlament decât Partidul Comunist al Rusiei, care s-a clasat pe locul al doilea în urma alegerilor și urmează să obțină aproximativ 40 de locuri.

Nu este încă clar câți dintre cei aproximativ 200 de veterani care au candidat vor intra efectiv în parlament. Yakushev a declarat inițial că partidul Rusia Unită va numi 86 de veterani de război, însă ulterior partidul a emis o rectificare, precizând luni că doar 49 dintre aceștia își vor ocupa locurile.

Mikhail Komin, politolog și cercetător la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene, a afirmat că experiența alegerilor de la nivel local sugerează că votanții nu sunt deosebit de dornici să susțină candidații cu experiență militară. El a sugerat că foștii militari au beneficiat de un avantaj electoral față de ceilalți candidați doar în locurile în care partidul Rusia Unită a reușit să exercite presiune asupra votanților.

„Probabil că statul observă reacția publicului, iar aceștia se află pe liste nu pentru că ar îmbunătăți perspectivele electorale ale partidului, ci pentru că aceasta este o modalitate de a da curs apelului lui Putin de a transforma veteranii de război într-o nouă elită”, a spus Komin.

Numărul total al veteranilor din parlament va fi cunoscut la sfârșitul acestei săptămâni, după ce partidele vor decide care dintre candidații de pe listele lor își vor ocupa efectiv locurile, a adăugat Komin.

Lista partidului Rusia Unită a fost condusă de ministrul de externe Serghei Lavrov și de primarul Moscovei, Serghei Sobianin, ale căror funcții mult mai înalte au adus un plus de popularitate partidului datorită notorietății lor. Candidați precum aceștia vor ceda probabil locul altora, ceea ce ar putea duce la o creștere a numărului de veterani în parlament, a afirmat Komin.

Elita actuală a Rusiei a demonstrat însă că s-ar putea să nu fie dispusă să cedeze controlul unei noi generații de veterani de război. Deși printre veteranii aleși se numără și foști soldați decorați cu titlul de „Erou al Rusiei”, cea mai înaltă distincție de stat a țării, unii dintre actualii parlamentari s-au prezentat, la rândul lor, ca fiind combatanți, fără a aduce prea multe dovezi în acest sens.

Vitaly Milonov, un parlamentar de lungă durată al partidului Rusia Unită din Sankt Petersburg, a declarat că s-a înrolat voluntar într-o unitate de artilerie a armatei în septembrie 2022, a ucis mai mulți ucraineni și a fost promovat la gradul de locotenent. În acea perioadă, Milonov a acordat în mod regulat interviuri în mass-media rusă și a participat la dezbateri parlamentare, ceea ce i-a determinat pe unii comentatori să-l acuze că a tratat serviciul militar ca pe o manevră de relații publice.

De asemenea, fluxul de veterani destinați pentru funcții în alte posturi guvernamentale prin programul Time of Heroes s-a blocat. Potrivit site-ului independent de știri Agentstvo, aproape 90% dintre regiunile participante la program nu au mai acceptat noi participanți de un an sau mai mult.

„Aceste contradicții ar putea începe să se manifeste mai clar după război, când cei care se întorc de pe front vor începe să se lupte pentru poziții cu funcționarii civili”, a spus Kolesnikov. „Cine va câștiga? Va fi o luptă acerbă care se va încheia cu un rezultat de egalitate”.

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Editor : A.M.G.