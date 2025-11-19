Gamerii ruși pot fi supuși urmăririi administrative și penale (până la 20 de ani de închisoare) din cauza recunoașterii de către autorități a dezvoltatorului ucrainean de jocuri GSC Game World — creatorul shooterului S.T.A.L.K.E.R. și al strategiei istorice „Cazaci” — ca „organizație nedorită”.

Despre acest lucru scrie RBC, citând avocați. Aceștia au avertizat că iubitorii produselor GSC Game World, care, potrivit Procuraturii Generale a Federației Ruse, finanțează Armata Ucraineană și „discreditează” Rusia, pot deveni figuranți în dosare privind finanțarea extremismului și terorismului, precum și trădarea de patrie.

Potrivit reprezentantului biroului de avocatură EMPP, Serghei Egorov, jucătorii care cumpără jocurile studioului trebuie să înțeleagă că, prin aceasta, „donează pentru UPA” și/sau „susțin activități extremiste și teroriste”, deoarece GSC Game World declară deschis că finanțează armata Ucrainei. Avocatul a sfătuit să se renunțe la opțiunile de joc cu plată pentru a nu fi urmăriți penal, menționând că simplul fapt de a juca „Cazaci” sau „Stalker” nu constituie o încălcare. În același timp, poți fi tras la răspundere chiar și pentru povestirea pe internet a succeselor în jocurile GSC Game World, deoarece acest lucru poate fi asimilat propagării activității unei organizații „nedorite”, a explicat Artem Yablokov, partener al companiei de consultanță „Frații Yablokovi”.

De asemenea, jucătorii pot atrage atenția forțelor de ordine prin transmisiile live ale jocurilor studioului ucrainean și prin distribuirea de articole promoționale cu jocul S.T.A.L.K.E.R., notează Anastasia Abyсова, șefa departamentului de protecție a reputației al AB „A-PRO”.

În conformitate cu articolele privind finanțarea terorismului și extremismului, rușii riscă privarea de libertate pe o perioadă de până la 20 și, respectiv, până la opt ani (paragraful 1.1 al articolului 205.1 și paragraful 1 al articolului 282.3 din Codul penal al Federației Ruse). Pentru „participarea la activitatea” unei organizații nedorite, conform art. 20.33 din Codul administrativ al Federației Ruse, cetățenii sunt pedepsiți cu o amendă de la 5 la 15 mii de ruble. Cu toate acestea, în cazul unui al doilea protocol administrativ, este posibilă deschiderea unui dosar penal în conformitate cu articolul corespunzător din Codul penal (284.1), care prevede închisoarea într-o colonie pe o perioadă de până la patru ani.

Cu o zi înainte, Procuratura Generală a declarat activitatea GSC Game World nedorită pe teritoriul Federației Ruse. Potrivit declarației autorității de supraveghere, compania a anunțat în repetate rânduri strângerea de fonduri prin intermediul fondului de ajutor pentru militarii ucraineni Lesia UA și al organizației „Mezhdunarodniy blagodiyniy fond „Poverni živym””. În 2022, conducerea studioului a transferat 17 milioane de dolari pentru achiziționarea de drone de luptă, componente pentru acestea și autovehicule pentru Armata Ucraineană, se arată în comunicatul Procuraturii Generale. Aceștia au adăugat că jocul S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, lansat în noiembrie 2024, conține „conținut agresiv rusofob” și promovează „narațiuni ucrainene”.

