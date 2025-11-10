Patriarhul Kirill l-a dat afară pe un important mitropolit rus care ar fi jucat banii bisericii la poker. Preotul a criticat războiul

Mitropolitul Nestor (Evghenii Sirotenko) al Korsunului și Europei Occidentale a fost destituit din funcția de conducere a exarhatului Europei Occidentale. Decizia a fost luată de patriarhul Kirill, conducătorul Bisericii Ortodoxe Ruse (BOR), invocând începerea procedurilor judiciare ecleziastice împotriva arhiepiscopului.

Atribuțiile lui Nestor au fost transferate temporar mitropolitului de Riazan și Mihailov, Mark (Serghei Golovkov). Exarhatul include eparhiile din Franța, Marea Britanie, Belgia, Italia, Irlanda, Spania, Elveția, Portugalia, Liechtenstein, Luxemburg și Monaco.

Motivul procesului nu a fost dezvăluit. Cu toate acestea, „Novaia Gazeta Europa” a aflat că nemulțumirea patriarhului a fost provocată de pasiunea lui Nestor pentru poker. De mulți ani, mitropolitul participă la turnee internaționale de poker sub numele său de mirean. Profilul său se află în cea mai mare bază de date dedicată pokerului live. Pe portalul Pokernews sunt publicate fotografii ale arhiepiscopului, făcute în timpul turneelor.

Conform statisticilor oficiale ale The Hendon Mob, câștigurile totale ale lui Nestor de-a lungul anilor de participare la competiții de poker au depășit 47 de mii de dolari. Curtea supremă a bisericii trebuie să evalueze aceste fapte, precum și utilizarea de către preot a fondurilor Bisericii Ortodoxe Ruse în aceste scopuri. Regulile apostolice prevăd excomunicarea din cler pentru jocurile de noroc. Regula 50 a Sinodului de la Laodiceea interzice clerului chiar și să frecventeze locurile unde se desfășoară astfel de evenimente.

În același timp, pasiunea pentru poker ar fi putut fi doar un motiv formal pentru concediere. Se știe că Nestor a condamnat invazia Rusiei în Ucraina. La 6 aprilie 2022, el și reprezentantul Conferinței Episcopilor Catolici din Spania, arhiepiscopul Francisco Javier Martínez, au publicat o declarație comună în care au reamintit poruncile anti-război ale Evangheliei, chemând „să se oprească violența și barbaria și să asculte în conștiința lor vocea lui Dumnezeu, care respinge răul”.

De asemenea, Nestor nu l-a concediat din eparhie pe protopopul Andrei Kordochkin, starețul catedralei RPC din Madrid, pe care patriarhul Kirill l-a interzis în slujire din cauza condamnării războiului. În plus, exarhul a avut o întâlnire informală cu mitropolitul Bisericii Ortodoxe Autocefale a Ucrainei, mitropolitul Alexandru (Drabinko), deși Patriarhia Moscovei a interzis oficial orice contact cu Biserica Ortodoxă Ucraineană și cu Patriarhia Constantinopolului care o susține, iar Drabinko este considerat „trădător” și „dezerteror”.

Jurnalista și cercetătoarea bisericească Ksenia Luchenko consideră că mitropolitului i-ar fi putut fi înscenate lucrurile de cei nemulțumiți de opiniile sale. „Nu promova lumea rusă. Nu se înclina suficient de jos... Era întotdeauna de partea preoților săi, nu a patriarhiei, îi apăra”, a remarcat ea.

De acord cu ea este și diaconul căzut în dizgrație Andrei Kuraev, care locuiește în prezent la Praga. În opinia sa, acuzațiile aduse împotriva lui Nestor „nu sunt deloc suficiente pentru a ajunge în instanță”. „Adică se poate găsi un canon, dar unul care nu mai este respectat de mult timp și de nimeni. Genul de interdicție de a juca șah”, a scris el.

