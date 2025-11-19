Putin anunţă că Rusia va construi 38 de reactoare nucleare

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat miercuri, la Conferinţa AI Journey, la Moscova, unde a fost primit de un robot dansator, că Rusia va construi 38 de noi reactoare nucleare.

Rusia „trebuie să dispună de o gamă completă de tehnologii şi de produse care-i sunt proprii în domeniul inteligenţei artificiale active”, a declarat Putin pe scena conferinţei din capitala rusă.

„Toate aceste modele trebuie să fie antrenate şi controlate în întregime de către specialişti ruşi, în toate etapele”, a subliniat el, potrivit News.ro, care preia Euronews.

Liderul de la Kremlin a subliniat că înfiinţarea unor noi centre de date şi construirea unor noi instalaţii nucleare compacte în vederea alimentării acestora constituie o prioritate absolută a Rusiei.

„În mai puţin de 20 de ani, în principal în Ural, în Siberia şi în Extremul Orient, prevedem construirea a 38 de unităţi de producţie nucleară”, a anunţat el.

„Capacitatea lor totală va fi aproape echivalentă celei a tuturor centralelor nucleare care se află în prezent în serviciu”, a mai precizat Putin.

