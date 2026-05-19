Riscul unui conflict între Rusia și NATO este în creștere, susține adjunctul lui Lavrov: „Cu toate consecințele potențial catastrofale”

Un înalt diplomat rus a avertizat marți că riscurile unei confruntări directe între Rusia și alianța militară NATO sunt în creștere și că urmările ar putea fi catastrofale, relatează Reuters.

Într-un interviu acordat agenției de știri de stat TASS, ministrul adjunct de Externe Serghei Riabkov a declarat că în capitalele europene se conturează tot mai mult o perspectivă privind „amenințarea iminentă a unui război de intensitate ridicată” cu Rusia.

„Ca urmare a acestei escaladări a tensiunilor, inclusiv a acțiunilor flagrant provocatoare în sfera nucleară, riscurile strategice sunt în creștere, la fel ca și pericolul unei confruntări directe între NATO și țara noastră, cu toate consecințele potențial catastrofale pe care aceasta le-ar implica”, a declarat Riabkov pentru TASS.

Afirmațiile adjunctului lui Serghei Lavrov vin în contextul în care armata rusă începe marţi trei zile de exerciţii şi antrenamente cu arme nucleare, mobilizând mii de soldaţi în ţară. Anunțul a fost făcut de ministerul rus al Apărării.

„În perioada 19-21 mai, forţele armate ale Federaţiei Ruse desfăşoară un exerciţiu de pregătire şi utilizare a armamentului nuclear în caz de ameninţare de agresiune”.

Începutul exerciţiului fusese deja anunţat luni de către Belarus. Autorităţile belaruse, aliate ale Moscovei, au asigurat că antrenamentul programat „nu este îndreptat împotriva ţărilor terţe şi nu constituie o ameninţare la adresa securităţii regionale”.

