Moscova a decis să închidă, începând cu 30 decembrie 2025, Consulatul General al Poloniei din Irkutsk, ca măsură de răspuns la o acțiune similară a Varșoviei. Acest lucru este menționat într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse.

„Pe 27 noiembrie, ambasadorul Poloniei în Federația Rusă [Krzysztof Kraevski] a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, unde i s-a înmânat o notă prin care se anunța că, ca măsură de răspuns la retragerea de către autoritățile poloneze, începând cu 23 decembrie 2025, a acordului privind funcționarea Consulatului General al Rusiei la Gdansk, partea rusă a decis să retragă, începând cu 30 decembrie 2025, acordul privind funcționarea Consulatului General al Poloniei la Irkutsk", a informat Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Ministerul rus de Externe a subliniat că închiderea, sub un pretext absurd, a consulatului rus din Polonia este „o măsură deschis ostilă și nejustificată a conducerii poloneze, ca răspuns la care pe teritoriul Federației Ruse va fi închis ultimul dintre consulatele poloneze existente anterior”.

„Partea rusă reamintește încă o dată celor care, pentru a se adapta conjuncturii politice momentane, se angajează în atacuri ostile împotriva țării noastre: Federația Rusă nu va lăsa astfel de acțiuni fără un răspuns adecvat și dureros”, a indicat Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

