Rusia trimite două nave cu petrol și gaze în ajutorul Cuba, sfidând blocada impusă de SUA

Rusia a trimis două petroliere încărcate cu petrol și gaze către Cuba, în timp ce insula se confruntă cu o criză energetică tot mai gravă, agravată de blocada petrolieră impusă de SUA, a relatat miercuri Financial Times (FT), preluat de The Moscow Times.

Navele ar urma să furnizeze acestei națiuni insulare din Caraibe primele livrări de energie din ultimele trei luni. Penuria de combustibil a împins Cuba într-una dintre cele mai grave crize economice din ultimele decenii, cu întreruperi de curent pe scară largă și perturbări ale serviciilor de bază.

Nava Sea Horse, care arborează pavilionul Hong Kongului și despre care se crede că transportă aproximativ 27.000 de tone de gaz, este așteptat să sosească în Cuba în zilele următoare, după ce și-a schimbat cursul luna trecută, a declarat pentru FT Samir Madani, cofondator al companiei de informații maritime TankerTrackers.

O a doua navă, petrolierul rus Anatoli Kolodkin, transportă între 725.000 și 728.000 de barili de petrol și urmează să ajungă în Cuba la începutul lunii aprilie, a spus el.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că crede că ar avea „onoarea de a cuceri Cuba”.

„Fie că o eliberez, fie că o cuceresc, cred că aș putea face orice vreau cu ea… În acest moment, sunt o națiune foarte slăbită”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă.

A doua zi, Kremlinul a declarat că Moscova rămâne angajată să ajute autoritățile de la Havana.

„Desigur, suntem gata să oferim toată asistența posibilă, iar toate aceste probleme sunt discutate cu omologii noștri cubanezi”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

El a spus că Moscova și Havana mențin contacte la „nivel de experți și de lucru” în timpul crizei energetice.

Editor : B.E.