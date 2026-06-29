O nouă rundă de atacuri tot mai intense între Iran și SUA a avut loc în ultimele ore, subminând și mai mult fragilul acord de pace provizoriu dintre cele două țări și determinându-l pe Donald Trump să amenințe cu o acțiune violentă care ar asigura că Iranul „nu va mai exista”. Duminică, Teheranul a lansat atacuri cu drone și rachete împotriva Bahrainului și Kuweitului, după noi lovituri americane asupra unor obiective din sudul Iranului, și a amenințat cu „întreruperea completă” a negocierilor pentru încetarea războiului. Trump a declarat că s-ar putea să vină în curând momentul în care va renunța la negocieri, iar SUA vor „duce treaba la bun sfârșit pe cale militară”, anunță The Guardian.

Președintele SUA a postat pe rețelele sociale: „Dacă se va întâmpla asta, Republica Islamică Iran nu va mai exista!”

Kuweitul, care găzduiește o importantă bază militară americană, a declarat că a interceptat două rachete balistice și că nu au fost semnalate victime sau pagube, în timp ce Ministerul de Interne din Bahrain a precizat că atacurile iraniene au avariat o clădire rezidențială situată în apropierea aeroportului internațional și că nu s-au înregistrat victime.

Ultimele acte de violență au fost declanșate de eforturile de redeschidere a strâmtorii Ormuz pentru toate navele, fără supravegherea directă a Iranului. Această cale navigabilă de importanță strategică, care transporta o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze lichide înainte de război, a fost considerată de mult timp o cale de trecere internațională.

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Comandamentul Central al SUA a declarat într-un comunicat că atacurile sale au fost „un răspuns direct la agresiunea continuă a Iranului împotriva navigației comerciale” și au vizat instalațiile iraniene de supraveghere militară, comunicații, apărare aeriană, depozitare a dronelor și de amplasare a minelor.

Washingtonul a promovat o rută sudică de-a lungul coastei Omanului, în timp ce Teheranul, al cărui obiectiv final este să perceapă taxe pentru utilizarea strâmtorii, dorește ca navele să utilizeze o rută nordică prin apele sale și sub controlul său.

Sute de nave, inclusiv petroliere încărcate cu petrol, au fost blocate în interiorul Golfului Persic din cauza închiderii strâmtorii de la izbucnirea războiului. Unele au riscat traversarea în ultimele două săptămâni, ceea ce a dus la scăderea prețurilor petrolului la niveluri apropiate de cele dinainte de război și a adus o ușurare economiilor din întreaga lume.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, sosește pentru o întâlnire cu prim-ministrul pakistanez, în contextul negocierilor de pace dintre SUA și Iran, la Islamabad, pe 11 aprilie 2026. Foto: Profimedia

Armata SUA a acuzat Iranul că a încălcat armistițiul sâmbătă, atacând petrolierul Kiku, sub pavilion panamez, care transporta țiței pentru compania energetică de stat din Qatar. Potrivit site-urilor de urmărire a navelor, Kiku părea să încerce să utilizeze coridorul sudic, în apropierea coastei Omanului.

O navă container sub pavilionul Singapore a fost lovită de o dronă iraniană în timp ce parcurgea aceeași rută săptămâna trecută.

Abbas Araghchi, ministrul de Externe al Iranului, a reafirmat duminică, în timpul unei vizite de stat în Irak, pretenția Teheranului de a deține controlul exclusiv asupra căii navigabile. El a declarat la Bagdad:

Orice interferență în această chestiune, orice încercare de a stabili aranjamente noi sau separate de cele aplicate în prezent de Republica Islamică Iran, nu va face decât să ducă la complicații suplimentare, să întârzie redeschiderea Strâmtorii Ormuz și să sporească nivelul de tensiune

Observatorii afirmă că Iranul își folosește capacitatea de a amenința traficul maritim în strâmtoare ca pârghie nu doar în negocierile cu SUA, ci și pentru a intimida țările vecine și a-și consolida un rol mai dominant în regiune.

Araghchi a solicitat, de asemenea, instituirea unui cadru de securitate cu țările din Golf care să excludă SUA. El a declarat:

Ar trebui să ajungem la un nou cadru care să includă toate țările din regiune și fără prezența sau interferența vreunei țări din afara regiunii

Mediatorii din Qatar și Pakistan au reușit să aducă laolaltă reprezentanții de la Washington și Teheran în Elveția la începutul acestei luni, dar nu au reușit să reducă diferențele majore pe teme controversate, precum viitorul Strâmtorii ormuz, ridicarea sancțiunilor împotriva Teheranului și viitorul programului nuclear al Iranului. În conformitate cu memorandumul de înțelegere semnat la începutul acestei luni, cele două țări au la dispoziție 60 de zile pentru a stabili detaliile înainte de semnarea unui acord final.

Liderii de la Teheran și Washington se confruntă cu presiuni politice interne pentru a evita o revenire la conflict și par hotărâți să mențină încetarea focului pentru moment, în ciuda retoricii belicoase frecvente.

Garda Revoluționară Islamică și-a asumat responsabilitatea pentru ambele noi atacuri de duminică. Aceasta a declarat: „Să știe inamicul că încălcarea încetării focului va duce la oprirea completă a proceselor în curs.”

Steagurile SUA și Iranului. Elveția este de peste patru decenii terenul comun al negocierilor dintre Washington și Teheran. Sursa foto: Profimedia Images

Garda Revoluționară Islamică, care controlează arsenalul de rachete balistice al Teheranului, și-a consolidat influența în Iran în ultimele luni. Comandamentul marinei sale a afirmat că bazele americane din regiune vor „trăi un adevărat iad în zilele următoare”.

Ministerul de Externe al Bahreinului a condamnat atacurile, pe care le-a calificat drept „o escaladare periculoasă care relevă faptul că acțiunile Teheranului nu reprezintă un act trecător, nici un incident izolat, ci mai degrabă o abordare deliberată și un model sistematic de agresiune repetată împotriva suveranității regatului și a securității cetățenilor și rezidenților săi”.

Bahreinul găzduiește Flota a 5-a a Marinei SUA, a cărei bază de acolo a fost ținta unor atacuri repetate în timpul războiului.

Violențele au continuat și în Liban, amenințând și mai mult acordul dintre Iran și SUA de a pune capăt propriului conflict.

Oficialii militari israelieni au declarat că un soldat a fost ucis duminică, atunci când soldații s-au confruntat cu un „terorist al Hezbollahului după ce au pătruns într-o clădire suspectă din zona Deir Seryan, în sudul Libanului”.

Agenția de știri de stat libaneză a relatat despre un nou atac israelian care a vizat periferia orașelor Deir Seryan și Taybeh din sudul Libanului.

Noile ciocniri din Liban au loc la două zile după ce Israelul și Libanul au semnat un acord menit să pună capăt ostilităților. Acordul prevede ca forțele israeliene să înceapă o retragere inițială din sudul țării și înlocuirea lor cu forțele armate libaneze, care vor prelua responsabilitatea pentru securitatea locală și demontarea infrastructurii militare a Hezbollah.

Președintele Donald J. Trump în Camera de criză (Situation Room), în timp ce SUA ,loveau Iranul, 21 iunie 2025. Foto Facebook / Casa Albă

De asemenea, acestea vor submina și mai mult perspectivele unui acord de pace durabil între Iran și SUA, despre care Teheranul a insistat că depinde de un armistițiu în Liban.

Israelul, care nu este parte la acordul SUA cu Iranul, a invadat sudul Libanului în luna martie, într-o nouă ofensivă împotriva Hezbollah, care este susținută de Iran.

Israelul și Libanul au convenit în repetate rânduri asupra unor încetări ale focului mediate de SUA, cea mai recentă având loc vineri, dar acestea au avut doar un efect limitat, Israelul insistând că nu se va retrage de pe teritoriul libanez pe care l-a ocupat, iar Hezbollah respingând în mod repetat apelurile de a renunța la arme atâta timp cât trupele israeliene rămân pe teren.

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Editor : C.A.