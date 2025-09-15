Live TV

Rusia vrea să-și dubleze capacitatea în domeniul energiei nucleare. Vladimir Putin, undă verde pentru construirea a 38 de reactoare noi

Data publicării:
reactor nuclear
Rusia vrea să construiască noi reactoare nucleare. Foto: Profimedia

Rusia, unul din cei mai mari utilizatori mondiali ai energiei nucleare, vrea să-şi majoreze semnificativ capacitatea, transmite DPA, citată de Agerpres. Preşedintele Vladimir Putin a stabilit ca obiectiv în următoarele două decenii majorarea ponderii energiei nucleare în total producţiei, de la actualul nivel de aproape 20% la 25%. Planul a fost anunţat luni de Alexei Likhachev, şeful companiei de energie nucleară Rosatom, la conferinţa de la Viena a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

Planul lui Vladimir Putin prevede construirea a 38 de reactoare mici, medii şi mari, ceea ce va dubla aproximativ numărul reactoarelor nucleare operaţionale în prezent în Rusia, a explicat Likhachev, citat de agenţia rusă de presă TASS.

Datele AIEA arată că sunt în construcţie încă cinci mari reactoare. În plus, Rusia a construit prima sa centrală nucleară plutitoare în oraşul Pevek din Siberia.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică şi-a îmbunătăţit luni, pentru al cincilea an consecutiv, previziunile privind avansul energiei nucleare până în 2050, estimând că aceasta s-ar putea dubla în cel mai optimist scenariu.

La finalul lui 2024, existau 417 reactoare nucleare în funcţiune la nivel mondial, cu o capacitate totală de 377 Gigawaţi (GW), potrivit unui studiu al AIEA prezentat luni la Viena, unde a început Adunarea generală anuală a agenţiei ONU. În total, 8,7% din energia electrică produsă la nivel mondial în 2024 a fost produsă în centrale nucleare.

Conform celui mai optimist scenariu al AIEA, această cifră ar putea creşte la 992 GW până în 2050, în timp ce în conformitate cu un scenariu mai conservator ar ajunge la 561 GW, cu 50% mai mult decât în 2024.

Potrivit Agenţiei cu sediul la Viena, noua tehnologie a reactoarelor modulare mici (SMR) va juca un rol cheie în această extindere, reprezentând între 5% şi 24% din noile capacităţi instalate.

În cel mai optimist scenariu al său, agenţia estimează că, până în 2050, capacitatea nucleară operaţională globală se va dubla, ajungând la 2,6 ori nivelul din 2024.

AIEA notează că 31 de ţări au centrale nucleare, în timp ce alte 30, inclusiv Egipt, Turcia şi Bangladesh, construiesc instalaţii nucleare pentru a genera electricitate. 

