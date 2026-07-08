Rușii se înghesuie să-și monteze instalații GPL pe mașini din cauza crizei de combustibil: „Am primit 276 de apeluri într-o singură zi”

Rușii se înghesuie să-și adapteze mașinile pentru a funcționa pe GPL, pe fondul penuriei de combustibil la nivel național, al creșterii prețurilor la benzină și al cozilor lungi la stațiile de alimentare, relatează The Independent.

Aceste probleme au la origine recentele atacuri ucrainene asupra rafinăriilor. Egor Popov, a cărui companie Garant-Gas, cu sediul la Moscova, instalează echipamente pentru conversia la GPL, a declarat că „cererea s-a multiplicat”.

Butanul și propanul, componente ale GPL obținute în urma prelucrării gazului natural și rafinării țițeiului, generează, de asemenea, mai puține emisii decât benzina.

„Avem o listă de așteptare până în septembrie”, a spus el. Chiar înainte ca prețurile interne la benzină să crească până la niveluri care, în anumite ocazii, le-au depășit pe cele din Statele Unite și Europa, GPL-ul din Rusia era deja relativ ieftin și abundent, ceea ce a făcut din Rusia liderul mondial în utilizarea acestuia sub formă de propan sau butan pentru alimentarea autoturismelor.

Potrivit Asociației Mondiale a Gazelor Lichide, grupul de lobby al industriei, Rusia a consumat aproximativ 3,5 milioane de tone metrice de GPL pentru alimentarea autovehiculelor în 2024. Conform datelor oficiale rusești, combustibilul auto a reprezentat 54 % din consumul de GPL al Rusiei în anul trecut. Puțin peste o treime a fost utilizată ca materie primă în industria petrochimică.

Sergei Medvedev, care conduce o altă companie numită Medvedev GBO, specializată în modernizări, a declarat, de asemenea, că primește mult mai multe solicitări decât poate gestiona.

„Am primit 276 de apeluri într-o singură zi, dar am reușit să procesăm doar vreo 30 sau 40”, a spus el.

Medvedev a adăugat că GPL-ul prezintă avantaje evidente. „Nu sunt cozi, iar prețurile sunt cu 50 % sau cu două treimi mai mici decât cele ale benzinei la stațiile de alimentare”.

Penuria de combustibil este agravată de campania de atacuri cu drone a Ucrainei. În această săptămână, se pare că a fost vizată cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, situată în Omsk, în inima Siberiei, într-un atac pe care atât armata de la Kiev, cât și autoritățile locale ruse îl confirmă ca fiind unul dintre cele mai îndepărtate din conflictul actual.

Atacul subliniază extinderea sferei de acțiune a Ucrainei. Sistemele ruse de apărare aeriană au distrus majoritatea dronelor implicate în atac, a declarat guvernatorul Vitali Khotsenko. ⁠Nu a fost clar de la început care a fost amploarea pagubelor suferite de rafinărie. Capacitatea nominală a rafinăriei de petrol din Omsk este de aproximativ 22 de milioane de tone metrice de petrol pe an.

De asemenea, dronele ucrainene au lovit pentru a doua oară, pe 2 iulie, NORSI, a patra rafinărie de petrol ca mărime din Rusia, deținută de Lukoil, iar prelucrarea țițeiului a fost suspendată, potrivit unor surse.

Aceștia au declarat că atacul a avariat o unitate de rafinare primară, CDU-6, care are de obicei o capacitate de prelucrare de 25.700 de tone metrice pe zi, echivalentul a aproximativ 190.000 de barili, și care reprezintă 53% din capacitatea totală a rafinăriei.

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Editor : A.M.G.