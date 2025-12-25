Sergei Udalțov a fost condamnat la șase ani de închisoare. Criticul lui Putin își va ispăși pedeapsa într-o colonie penală

Sergei Udalțov a fost condamnat joi la șase ani de închisoare pentru justificarea terorismului de un tribunal din Rusia. Liderul mișcării Frontul de Stânga care se opune lui Vladimir Putin și este afiliată Partidului Comunist a fost arestat anul trecut, relatează The Guardian.

Potrivit site-ului independent de știri rus Mediazona, acuzațiile împotriva lui provin dintr-un articol pe care Udalțov l-a publicat online în sprijinul unui alt grup de activiști ruși acuzați de formarea unei organizații teroriste. Acești activiști au fost condamnați la începutul acestei luni și au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între 16 și 22 de ani.

Udalțov a respins acuzațiile formulate împotriva sa, considerându-le fabricate. Joi, el a denunțat verdictul ca fiind „rușinos” și a declarat că va intra în greva foamei, a raportat Mediazona.

Conform hotărârii judecătorești, activistul își va ispăși pedeapsa într-o colonie penală de maximă siguranță.

Udalțov a fost o figură proeminentă a opoziției în timpul protestelor în masă din Rusia din 2011-2012, declanșate de rapoarte privind fraudarea pe scară largă a alegerilor parlamentare. În februarie 2012, el a participat la o întâlnire pe care președintele de atunci, Dmitri Medvedev, a organizat-o cu diverse figuri ale opoziției.

Autoritățile ruse au intensificat represiunea împotriva disidenților și a libertății de exprimare după ce Kremlinul a trimis trupe în Ucraina, vizând fără încetare grupurile pentru drepturile omului, mass-media independentă, membrii organizațiilor societății civile, activiștii LGBTQ+ și unele grupuri religioase. Sute de persoane au fost încarcerate, iar mii de alte persoane au fugit din țară.

În decembrie 2023, un tribunal din Moscova l-a condamnat pe Udalțov la 40 de ore de muncă obligatorie pentru încălcarea procedurilor referitoare la organizarea unui miting, după ce a fost reținut în Piața Roșie, unde a încercat să desfășoare un steag cu imaginea dictatorului sovietic Josef Stalin, potrivit agenției de știri de stat ruse TASS.

Udalțov a fost închis anterior în 2014 și condamnat la 4,5 ani de închisoare pentru rolul său în organizarea unei demonstrații împotriva lui Putin în 2012, care a degenerat în violențe. A fost eliberat în 2017.

Editor : A.M.G.