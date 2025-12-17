Live TV

Soldații ruși din Pokrovsk apelează la o măsură disperată ca să nu execute ordinele comandanților

Data publicării:
Ukrainian soldiers load FPV drones with explosives in Pokrovsk area to strike Russian positions
Foto: Profimedia Images

Soldații ruși din zona Pokrovsk își provoacă singuri răni pentru a ajunge la spital și astfel să evite participarea în asalturi iresponsabile comandate de șefii lor, susține mișcarea de partizani ucraineană Atesh, într-o postare pe Telegram.

Conform datelor publicate de agenții Atesh, la un spital militar din Donețk s-a înregistrat un aflux masiv de soldați răniți din Regimentul 1441 de pușcași motorizați. Sursa notează că natura rănilor este atipică, iar soldații înșiși recunosc că unele dintre răni au fost auto-provocate.

Militarii ruși spun că sunt trimiși în mod regulat să atace pozițiile ucrainene fără pregătire adecvată, fortificații, echipament sau sprijin logistic. Comandanții ar da ordine să „ocupe poziția cu orice preț”, iar refuzul sau ezitarea sunt pedepsite cu sancțiuni precum pierderea salariului sau închisoare.

În astfel de condiții, unii combatanți încearcă să se rănească în mod deliberat, în speranța că vor fi spitalizați și vor evita operațiunile ofensive. În același timp, potrivit Atesh, nu toți reușesc, iar după tratament, unii militari sunt trimiși înapoi pe linia frontului și aruncați din nou în luptă.

Mișcarea afirmă că anumite unități ale armatei ruse se confruntă cu o profundă criză morală și de comandă. Soldații sunt dispuși să se rănească singuri pentru a evita executarea ordinelor, ceea ce duce la o scădere a eficacității în luptă, la o ură crescândă față de conducere și la intensificarea conflictelor interne în cadrul unităților, notează RBC Ukraine

Între timp, Corpul 7 de asalt aerian a raportat că forțele de apărare ale Ucrainei continuă să țină piept atacurilor rusești. Trupele ucrainene desfășoară, de asemenea, operațiuni de acoperire aeriană pentru a proteja rutele logistice terestre de acces către oraș.

Datorită acțiunilor coordonate ale apărătorilor, aproape 100% din țintele aeriene inamice care încearcă să se apropie de aceste rute sunt distruse, mai notează sursa citată.

Experți militari susțin că ritmul atacului rus asupra Pokrovskului arată cât de dificil a fost pentru forțele Moscovei să avanseze, având în vedere că liniile frontului sunt saturate de drone ucigașe.

Războiul s-a transformat într-o luptă de uzură după 2022, niciuna dintre părți nefiind în măsură să cucerească teritoriul cu ușurință. Rusia a lansat o nouă ofensivă la sfârșitul anului 2023 și controlează aproximativ 19,2% din Ucraina, cu puțin peste 1 punct procentual mai mult decât la sfârșitul anului 2022.

Pokrovsk, situat pe un teren înalt în regiunea Donețk, ar fi primul oraș cucerit de Rusia după Avdiivka, situat la est, la începutul anului 2024. Cea mai mare parte a orașului este în ruine și au mai rămas doar 1.200 de locuitori.

