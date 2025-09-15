Live TV

Spionii lui Putin acuză Uniunea Europeană că pregătește un „Maidan” în Serbia. Evaluarea Serviciului rus de Informaţii Externe

Proteste antiguvernamentale masive în Serbia. Foto: Profimedia

Uniunea Europeană pregăteşte un „Maidan” în Serbia, iar actualele tulburări din ţară, la care participă activ tineretul, sunt în mare parte „produsul activităţii subversive” a Bruxelles-ului, se arată într-un comunicat al biroului de presă al Serviciului rus de Informaţii Externe (SVR).

Potrivit SVR, elita europeană intenţionează să profite de comemorarea evenimentelor tragice din Novi Sad pentru a „înclina” balanţa în favoarea sa.

Protestele denumite „Euromaidan” au dus în 2014 la îndepărtarea de la putere a preşedintelui prorus al Ucrainei de către protestatarii care cereau păstrarea direcţiei proeuropene a ţării. Evenimentul a declanşat apoi anexarea unilaterale a peninsulei Crimeea de către Rusia şi, în 2022, invazia ţării la scară largă şi actualul război în curs, anunță tass, potrivit news.ro.

Anterior, preşedintele sârb Aleksandar Vucic, care a adoptat în ultimii ani poziţii proeuropene, dar a rămas apropiat Kremlinului, acuzase serviciile speciale ale mai multor ţări că au cheltuit 4 miliarde de dolari pentru a distruge Serbia. „4 miliarde de dolari au fost cheltuite pentru prăbuşirea statului. Principalul organizator al revoluţiilor colorate vine din exterior. Aceştia sunt angajaţi ai diferitelor servicii de informaţii, ei fac acest lucru din mai multe ţări”, a declarat Vucic sâmbătă într-un interviu pentru TV Informer.

SVR susţine, la rândul său, în comunicatul transmis luni că „scopul curentului liberal european este de a aduce la putere în această mare ţară balcanică o conducere ascultătoare şi loială Bruxelles-ului. Trebuie recunoscut că elitele europene reuşesc multe: tineretul se radicalizează, trece de la protestul paşnic la metode „revoluţionare” de luptă şi violenţă”, arată SVR.

Cu toate acesta, SVR a evaluat că scenariul revoluţiei colorate în Serbia, „testat cu succes de Occident în multe ţări”, va eşua. „Motivul este păstrarea în societatea locală a unor puternice sentimente patriotice, (plus) influenţa unificatoare a Bisericii Ortodoxe Sârbe, precum şi memoria agresiunii NATO şi a bombardamentelor asupra ţării, care au dus la destrămarea acesteia”.

„La Bruxelles se speră că finanţarea mass-media şi a ONG-urilor va permite mobilizarea electoratului protestatar, va scoate oamenii în stradă şi va încheia „Maidanul sârb” după un scenariu repetat de multe ori”, spune SVR, care enumeră o serie de instituţii de presă şi ONG-uri din Serbia care ar fi finanţate de UE.

„Cu toate acestea, promisiunile mincinoase ale oficialilor europeni cu privire la „intrarea iminentă în grădina europeană înflorită” nu sunt decât o momeală. Pentru această perspectivă tot mai îndepărtată va trebui să se plătească cu cuceririle şi memoria strămoşilor. Poporul sârb mândru şi unit nu este necesar Uniunii Europene”, conchide Serviciului Federal de Informaţii al Federaţiei Ruse.

Vucic şi Partidul său Progresist Sârb (SNS) au fost zguduiţi de 10 luni de proteste la nivel naţional şi blocaje universitare, care au început după ce 16 persoane au murit în urma prăbuşirii acoperişului gării din Novi Sad, la 1 noiembrie 2024. Gara tocmai fusese renovată şi protestatarii au dat vina pe corupţia puterii pentru lucrările prost executate. Studenţii, partidele de opoziţie şi organizaţiile de apărare a drepturilor omului au acuzat poliţia că a folosit forţa excesivă la unele dintre aceste proteste. Ei solicită alegeri anticipate în speranţa că Vucic şi SNS vor fi înlăturaţi de la putere. De asemenea, ei îl acuză pe Vucic şi pe aliaţii săi de legături cu crima organizată, de utilizarea violenţei împotriva rivalilor politici şi de suprimarea libertăţii presei.

