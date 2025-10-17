Live TV

Un soldat rus și-a împușcat un coleg după care s-a sinucis. Unde a avut loc incidentul

Soldați Rusia
Un soldat rus a ucis vineri un camarad al său, înainte de a se sinucide, la o bază a armatei ruse din regiunea Moscovei, au anunţat autorităţile citate de agenţiile de presă ruse.

"Pe 17 octombrie, în timpul nopţii, în incinta unei baze militare din regiunea Moscovei, un soldat în misiune la un post de observaţie a încălcat regulile de mânuire a armelor şi a rănit mortal un soldat", a anunţat serviciul de presă al districtului militar al Moscovei, citat de agenţia oficială TASS.

Acest soldat s-a sinucis apoi, precizează această sursă, subliniind că victima sa era un militar profesionist aflat sub contract cu armata rusă. Nicio motivaţie pentru gestul său nu a fost avansată în acest stadiu. Armata rusă a declanşat o anchetă.

Media rusă REN-TV a afirmat la rândul său că alte trei persoane ar fi rănite şi că autorul focurilor de armă era un recrut, un soldat ce efectua serviciul său militar obligatoriu, care durează în prezent un an în Rusia, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Omuciderile şi sinuciderile la baze militare ruse nu sunt ceva excepţional, mai ales după "iniţierea" şi abuzurile la care sunt supuşi tinerii recruţi.

În octombrie 2019, un recrut de 19 ani a deschis focul în timp ce se afla în turnul de pază la baza sa militară din Siberia, ucigând opt camarazi, dintre care doi ofiţeri.

Câteva săptămâni mai târziu, el a descris într-o scrisoare "infernul" prin care trecuse şi explica că era supus unor abuzuri regulate. El a fost condamnat la 24 de ani de închisoare.

Armata rusă îşi desfăşoară în prezent campania de recrutare de toamnă şi intenţionează să recruteze în acest cadru 135.000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani care, potrivit autorităţilor, vor fi cantonaţi pentru sarcini subalterne în Rusia şi nu vor fi trimişi pe front în Ucraina.

