Președintele rus Vladimir Putin a amenințat miercuri, 12 august, că va „răspunde cu aceeași monedă” în cazul în care țările europene vor confisca nave comerciale rusești, calificând astfel de încercări drept „nimic altceva decât piraterie”, relatează Kyiv Independent.

Declarația vine într-un moment în care Occidentul își intensifică eforturile de a combate flota fantomă a Rusiei, un grup de petroliere vechi și slab asigurate pe care Moscova le folosește pentru a eluda sancțiunile și a desfășura operațiuni hibride.

„Constatăm că autoritățile unor țări, încălcând dreptul maritim internațional, încearcă să restricționeze circulația navelor aparținând operatorilor noștri economici”, a declarat Putin în timpul vizitei sale la exercițiile Flotei Ruse din Pacific.

„Iar recent, au ajuns chiar să aibă ideea de a ne confisca navele și de a vinde bunurile pe care ni le-au furat”, a spus el, adăugând că Moscova „va fi nevoită să răspundă cu aceeași monedă” dacă astfel de metode vor fi puse în practică.

În ultimele luni, țări precum Suedia, Franța, Regatul Unit și Belgia au interceptat nave aparținând flotei fantomă a Rusiei, multe dintre acestea navigând sub pavilioane ale unor țări terțe și încălcând sancțiunile.

De atunci, instanțele suedeze au acceptat să predea Ucrainei nava Caffa, o navă aparținând flotei fantomă care transporta cereale din teritoriile ucrainene ocupate.

De asemenea, pe 7 ianuarie, Statele Unite au confiscat un petrolier sub pavilion rusesc în Oceanul Atlantic, pentru prima dată în istoria recentă, chiar și după ce, potrivit unor informații, Moscova ar fi trimis un submarin pentru a-l proteja.

Guvernele occidentale și organismele de supraveghere au avertizat că navele din flota fantomă a Rusiei reprezintă un risc nu numai pentru securitatea internațională, ci și pentru mediu și viața marină, întrucât petrolierele învechite sunt mai predispuse la scurgeri de petrol.

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Editor : A.M.G.