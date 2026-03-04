Vladimir Putin anunță eliberarea a doi maghiari capturați în Ucraina, după discuții cu șeful diplomației de la Budapesta

Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri că doi cetățeni maghiari, care au servit în armata ucraineană și au fost capturați de Rusia, au fost eliberați în urma discuțiilor cu ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto. „Am decis să eliberez două persoane”, a spus Putin, citat de Kyiv Independent. „La cererea prim-ministrului maghiar Viktor Orban, îi puteți lua cu voi direct în avionul care v-a adus aici. Aceștia sunt cetățeni cu dublă cetățenie, atât ucraineană, cât și maghiară.”

Eliberarea are loc după o convorbire telefonică, pe data de 3 martie, între Orban și Putin și pe fondul disputei dintre Ungaria și Ucraina privind tranzitul petrolului rusesc. Numai bărbații cu cetățenie ucraineană sunt supuși mobilizării, iar Ucraina nu recunoaște dubla cetățenie ucraineană-maghiară.

Ministerul de Externe al Ucrainei a convocat înaltul comisar maghiar ca răspuns la incident, pe care l-a caracterizat drept o manevră de PR „cinică” într-o declarație adresată mai multor agenții de știri ucrainene.

„Eforturile umanitare reale depuse de țările lumii care ajută sincer Ucraina să elibereze oamenii din captivitate și să protejeze viața nu sunt niciodată însoțite de astfel de manevre cinice de PR și politizare. Este important ca viața să aibă cea mai mare valoare”, se arată în declarație.

Repatrierea prizonierilor din captivitatea rusă — cunoscută pentru condițiile brutale, inclusiv tortura — este prioritatea absolută pentru Kiev, a declarat ministerul.

„Partea ucraineană lucrează constant la acest lucru, pe toate platformele și cu toate părțile care pot contribui la eliberarea poporului nostru din captivitate. În același timp, suntem nevoiți să afirmăm că nu este prima dată când Moscova și Budapesta manipulează problema sensibilă a prizonierilor de război”, a declarat ministerul.

Eliberarea prizonierilor are loc pe fondul adâncirii rupturii dintre Ucraina și Ungaria. Szijjarto și Putin au discutat, de asemenea, despre tensiunile energetice legate de suspendarea conductei Druzhba, care furnizează țiței rusesc Ungariei și Slovaciei și care este oprită de la sfârșitul lunii ianuarie.

Kievul a declarat că întreruperea a urmat unui atac rus asupra infrastructurii energetice din vestul Ucrainei. Budapesta și Bratislava acuză însă Ucraina că a oprit în mod deliberat tranzitul.

Înaintea discuțiilor, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, și-a exprimat sprijinul pentru cele două state ale căror guverne sunt considerate în general cele mai favorabile Kremlinului din UE, acuzând Ucraina de „șantaj”.

