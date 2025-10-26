Live TV

Analiză Vladimir Putin se teme de o lovitură de stat. Panica a cuprins Kremlinul, președintele „a rămas fără cărți de jucat” (The Telegraph)

Vladimir Putin. Foto: Profimedia

De când Vladimir Putin a ajuns la putere, Rusia s-a transformat într-un stat totalitar. Liderul rus și-a apărat meticulos regimul de orice amenințări. Acum, se pare că se teme că o lovitură de stat ar putea fi iminentă.

Potrivit The Telegraph, panica a cuprins Kremlinul, întrucât Putin „a rămas fără cărți de jucat”, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, „strânge șurubul”.

Publicația amintește că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) l-a acuzat recent pe Mihail Hodorkovski, care locuiește în prezent la Londra, împreună cu 22 de membri ai Comitetului rus anti-război, de complot pentru o lovitură de stat. Potrivit serviciilor secrete ruse, comitetul – creat pentru a se opune războiului Rusiei împotriva Ucrainei – ar planifica „preluarea violentă a puterii și răsturnarea ordinii constituționale în Federația Rusă”.

Experții consideră că acest lucru este un semn al unui nou sentiment de vulnerabilitate al liderului rus. „Ne arată că Kremlinul este paranoic. Putin caută dușmani pentru a-și consolida regimul”, a declarat fostul ambasador al SUA în Ucraina, John Herbst.

Anterior, în 2023, liderul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a încercat să mărșăluiască spre Moscova împotriva lui Putin. Revolta a eșuat, iar Prigojin a murit ulterior într-un accident de avion.

După cum notează The Telegraph, Hodorkovski nu are în plan acțiuni militare împotriva Kremlinului. După ce a petrecut 10 ani într-o închisoare din Siberia, a emigrat în Europa și a fondat Comitetul rus împotriva războiului în 2022.

Experții consideră că acuzațiile FSB dezvăluie teama Kremlinului de o tranziție a puterii, întrucât nu există un succesor evident în Rusia în cazul în care Putin ar muri.

Ei subliniază, de asemenea, că legitimitatea internațională a opoziției ruse ar putea deveni un factor crucial în cazul unei schimbări bruște de putere. De aceea, Kremlinul încearcă să discrediteze și să intimideze comitetul și alte potențiale figuri ale opoziției.

După cum a raportat anterior Ukrinform, miercuri, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva a două mari companii petroliere rusești — Rosneft și Lukoil —, îndemnând în același timp Moscova să accepte imediat un armistițiu în Ucraina.

 

