Video Vladimir Putin vrea ca speranța de viață să crească la 150 de ani. Și se dă ca exemplu: tocmai și-a făcut analizele
În vârstă de 73 de ani, Vladimir Putin nu ar fi mulțumit nici dacă acum s-ar afla abia la jumătatea vieții sale. Liderul de la Kremlin n-a ascuns faptul că unul dintre obiectivele cercetătorilor în domeniul inteligenței artificiale e să crească speranța de viață, informează Digi24.
Putin e de părere că această speranță de viață ar putea crește în viitor la 150 de ani, dar susține că nici această vârstă nu ar fi suficientă ca să satisfacă.
El a povestit reporterilor că recent a fost supus analizelor de sănătate anuale și testele au durat aproape 2 zile.
Anul acesta, chiar în timpul unei discuții în China cu și Jimping și Kim Jong-on, Putin a menționat transplanturi de organe drept o soluție pentru a crește speranța de viață. Televiziunea chineza a cerut ulterior ca această conversație surprinsă de Reuters să fie șters.