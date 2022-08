Sanna Marin spune că ar accepta să facă un test antidrog

Șefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a declarat, joi, că este dispusă să se supună unui test antidrog după ce a fost criticată în urma apariției pe rețelele sociale a unui clip video în care apare dansând împreună cu niște prieteni. Criticii prim-ministrei finlandeze o acuză că a consumat droguri la petrecerea respectivă.

„Nu am nimic de ascuns. Nu am consumat droguri şi, în consecinţă, nu am nicio problemă să fac un test”, a declarat Sanna Marin, citată de AFP și Agerpres.

Intens distribuită pe reţelele sociale şi publicată de diferite media, înregistrarea video o arată pe social-democrată dansând împreună cu un grup de persoane. „Aceste imagini sunt private, au fost filmate în locuri private. Petreceam o seară cu prieteni”, a explicat Sanna Marin.

Felul ei de a dansa a fost criticat de unii, care au considerat acest comportament puţin potrivit pentru un prim-ministru, în timp ce alţii au fost de părere că şefa guvernului avea dreptul să se distreze cu prieteni la o petrecere privată. Zvonuri foarte controversate au circulat în legătură cu afirmaţii ale unor persoane neidentificate care au acuzat că la petrecere s-au consumat droguri.

Deputatul Mikko Karna din Partidul de Centru, membru al coaliţiei guvernamentale conduse de Sanna Marin, a scris, joi, pe Twitter că „ar fi înţelept” ca şefa executivului „să se supună voluntar unui test de depistare de droguri”.

Sanna Marin a afirmat că la petrecere s-a băut alcool, dar a dezminţit că ea sau alţi participanţi ar fi consumat droguri.

Antti Lindtman, liderul deputaţilor Partidului Social-Democrat (SDP), a declarat într-o conferinţă de presă că prim-ministra are sprijinul acestui grup parlamentar: „Nu văd o mare problemă în faptul că dansează cu prieteni la un eveniment privat”, a spus el. În ce priveşte testul antidrog, rămâne la latitudinea ei, a adăugat Lindtman.

Sanna Marin, cea mai tânără şefă de guvern din lume la momentul accederii în funcţie, în 2019, a fost deja sub focul criticilor pentru petreceri la reşedinţa sa oficială. În decembrie 2021, a fost criticată pentru că dansase până în zori în timp ce era contact al unei persoane infectate cu coronavirus. Un sondaj realizat atunci pentru canalul MTV3 a arătat că două treimi dintre intervievaţi au fost de părere că ieşirea Sannei Marin la petrecere a fost o „greşeală gravă”.

Editor : Adrian Dumitru