Scandal uriaș în Marea Britanie: Prințul Andrew își pierde titlurile și este dat afară din reședința regală. „A făcut țara de rușine””

Scandalul izbucnit la Londra zguduie din nou monarhia britanică. Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost oficial deposedat de toate titlurile sale regale și obligat să părăsească reședința Royal Lodge din Windsor, după ani de controverse și presiune publică generate de legătura sa cu Jeffrey Epstein. Palatul Buckingham a anunțat că fratele regelui va fi cunoscut de acum sub numele Andrew Mountbatten-Windsor, informează The Guardian.

Decizia face parte dintr-un „proces formal de retragere a stilului, titlurilor și onorurilor deținute de Prințul Andrew”, a transmis instituția.

Astfel, fratele regelui Charles va fi cunoscut oficial drept Andrew Mountbatten-Windsor, fără ranguri regale. Potrivit Palatului, regele a avut sprijinul prințului de Wales în luarea acestei decizii, iar Andrew nu s-a opus.

Decizia vine pe fondul îngrijorărilor legate de imaginea monarhiei, după ani de controverse generate de prietenia lui Andrew cu infractorul sexual Jeffrey Epstein și acuzațiile de agresiune sexuală formulate de Virginia Giuffre, una dintre victimele acestuia.

Într-o carte apărută postum luna aceasta, Giuffre, care s-a sinucis în aprilie la 41 de ani, a afirmat că prințul „credea că a face sex cu mine era un drept din naștere”. Andrew a negat întotdeauna acuzațiile și a încheiat un acord civil cu Giuffre în valoare de aproximativ 12 milioane de lire sterline, fără a admite vinovăția.

„Prințul Andrew va fi cunoscut de acum ca Andrew Mountbatten-Windsor. Contractul de închiriere de la Royal Lodge, care i-a oferit până acum protecție legală pentru a locui acolo, va fi reziliat, iar el se va muta într-o altă locuință privată”, se arată în comunicatul Palatului.

„Aceste măsuri sunt considerate necesare, chiar dacă el continuă să nege acuzațiile formulate împotriva sa. Majestățile lor își reafirmă compasiunea pentru victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz.”

Se înțelege că Andrew se va muta într-o proprietate privată de pe domeniul Sandringham, în Norfolk, mutare finanțată personal de rege. Fosta sa soție, Sarah Ferguson, va părăsi și ea Royal Lodge și își va stabili propriile aranjamente de locuire.

Notificarea oficială privind predarea contractului de închiriere a fost transmisă joi, iar mutarea este așteptată „de îndată ce va fi posibil”.

Procesul de retragere vizează titlurile de Prinț, Duce de York, Conte de Inverness, Baron Killyleagh, precum și rangul de Alteța Sa Regală. De asemenea, îi vor fi retrase distincțiile Ordinul Jartierei și Marea Cruce a Ordinului Victorian. Deși nu mai folosea titulatura HRH din 2022, aceasta nu fusese eliminată oficial până acum.

Fiicele sale, prințesele Beatrice și Eugenie, își păstrează titlurile, conform prevederilor din 1917 ale regelui George al V-lea.

Regele ar fi luat decizia acum deoarece, deși Andrew continuă să nege acuzațiile, s-a considerat evident că au existat „grave erori de judecată”.

Decizia vine după ce, la 17 octombrie, Andrew a anunțat că renunță voluntar la titlul de Duce de York și la distincțiile onorifice regale. Într-un comunicat de atunci, el spunea:

„Am concluzionat, împreună cu regele și familia mea, că acuzațiile continue la adresa mea distrag atenția de la activitatea Majestății Sale și a familiei regale. Așa cum am făcut mereu, pun datoria față de familie și țară pe primul loc.”

Totuși, presiunea publică și politică a continuat. Parlamentari britanici au cerut guvernului clarificări privind condițiile prin care Andrew locuia în vila de 30 de camere Royal Lodge, plătind o chirie simbolică.

Palatul a considerat că „necesitatea unor măsuri suplimentare nu a fost niciodată pusă la îndoială”, dar că implementarea formală a acestor decizii a necesitat timp, expertiză juridică și acordul familiei regale.

Deși desființarea titlului de Duce de York ar necesita o lege specială adoptată de Parlament, regele Charles a preferat să acționeze în baza prerogativelor regale, fără a încărca agenda legislativă.

Guvernul britanic sprijină decizia.

Liderul liberal-democraților, Ed Davey, a salutat măsura: „Regele are perfectă dreptate să-i retragă Prințului Andrew atât titlurile, cât și reședința de la Royal Lodge. Poziția sa devenise complet de nesusținut, după ce a discreditat instituția și a făcut țara de rușine. Este un pas important pentru recâștigarea încrederii în instituțiile noastre.”

Virginia Giuffre a susținut că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu Andrew de trei ori: o dată în casa lui Ghislaine Maxwell din Londra, o dată la reședința lui Jeffrey Epstein din Manhattan și o dată pe insula privată Little St. James. Acesta a negat mereu toate acuzațiile.

Editor : Ș.A.