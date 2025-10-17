Live TV

Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York, după „discuții cu Regele Charles”

Prințul Andrew
Prințul Andrew a acceptat să renunțe la titlul de duce de York, arată o declarație publicată prin intermediul Palatului Buckingham.

De asemenea, va renunța la calitatea de membru al Ordinului Jartierei, ceea ce înseamnă că singurul titlu care îi va rămâne va fi cel de prinț, care nu poate fi retras, deoarece s-a născut ca fiu al unei regine, scrie The Guardian.

Într-o declarație, el a spus: „În urma discuțiilor cu regele și cu familia mea apropiată și extinsă, am ajuns la concluzia că acuzațiile continue la adresa mea distrag atenția de la activitatea Majestății Sale și a familiei regale. Am decis, așa cum am făcut întotdeauna, să pun pe primul plan datoria față de familia și țara mea. Rămân fidel deciziei luate acum cinci ani de a mă retrage din viața publică.

„Cu acordul Majestății Sale, considerăm că acum trebuie să fac un pas mai departe. Prin urmare, nu voi mai folosi titlul sau onorurile care mi-au fost conferite. Așa cum am spus anterior, neg cu tărie acuzațiile aduse împotriva mea.”

Titlu „inactiv”

Din punct de vedere tehnic, Andrew își va păstra titlul de duce, care poate fi retras doar printr-un act al parlamentului, dar nu îl va folosi. Titlul, de fapt, rămâne existent, dar inactiv, la fel ca titlul onorific HRH (Alteța Sa Regală). De asemenea, el va renunța la titlul de cavaler al Ordinului Regal Victorian (GCVO).

Se înțelege că decizia a fost luată în strânsă consultare cu fratele său, regele Charles, și în recunoașterea faptului că problemele sale personale continuau să fie o distragere nedorită de la activitatea familiei regale în ansamblu.

Fosta soție a lui Andrew, Sarah, ducesă de York, nu își va mai folosi titlul și va fi cunoscută pur și simplu ca Sarah Ferguson. Titlurile celor două fiice ale lor, prințesa Beatrice și prințesa Eugenie, vor rămâne neschimbate.

Întâlniri la nivel înalt

Acordul a fost încheiat după o serie de întâlniri la nivel înalt la Palatul Buckingham, după ce se pare că asistenții au ajuns în cele din urmă la un „punct de cotitură”.
Se pare că în cadrul familiei regale existau „îngrijorări” și „anxietate” cu privire la titlurile din presă care puneau în pericol reputația monarhiei.

Acuzațiile aduse lui Andrew se referă la relația sa cu Jeffrey Epstein, fostul pedofil, și la detalii recente despre relația sa cu o personalitate proeminentă implicată în cazul de spionaj din China.

Memorii postume. Partide de sex

Săptămâna aceasta, The Guardian a publicat fragmente din memoriile postume ale acuzatoarei lui Andrew, Virginia Giuffre, care s-a sinucis în aprilie, la vârsta de 41 de ani. În carte, ea susține că prințul „credea că a face sex cu mine era dreptul său din naștere”. Andrew a negat întotdeauna acuzațiile că ar fi avut relații sexuale cu Giuffre când ea avea 17 ani și a ajuns la o înțelegere civilă cu ea pentru suma de 12 milioane de lire sterline, fără a-și recunoaște răspunderea.

În cartea sa, Guiffre își amintește în detaliu întâlnirile cu Andrew. Într-un pasaj, ea povestește ce s-a întâmplat într-o seară la Londra.

„Înapoi acasă, [Ghislaine] Maxwell și Epstein ne-au urat noapte bună și s-au îndreptat spre etaj, dându-mi de înțeles că era timpul să mă ocup de prinț. În anii care au urmat, m-am gândit mult la comportamentul lui. Era destul de prietenos, dar totuși arogant – de parcă ar fi crezut că a face sex cu mine era dreptul lui din naștere.
„Părea grăbit să facă sex. După aceea, mi-a mulțumit cu accentul lui britanic pronunțat. Din câte îmi amintesc, totul a durat mai puțin de jumătate de oră.

A doua zi dimineață, Maxwell mi-a spus: „Te-ai descurcat bine. Prințul s-a distrat”. Epstein mi-a dat 15.000 de dolari pentru că i-am oferit servicii celui pe care tabloidele îl numeau „Randy Andy”.

De asemenea, s-a raportat că Andrew a avut întâlniri în 2018 și 2019 cu Cai Qi, membru al biroului politic al Chinei. Cai era suspectat că era destinatarul unor informații sensibile care ar fi fost transmise Chinei de doi cetățeni britanici acuzați de spionaj pentru Beijing. Cazul împotriva lui Christopher Berry și Christopher Cash a fost recent abandonat de CPS, iar ambii au negat că ar fi comis vreo infracțiune.

