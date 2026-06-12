Live TV

Şeful guvernului de la Buenos Aires recunoaște că a minţit ani de zile Fiscul, „ca toţi argentinienii”

Data publicării:
Exposition By The Chief Of Cabinet Of Ministers Manuel Adorni At The Chamber Of Deputies
Şeful cabinetului de miniştri argentinian, Manuel Adorni. Foto: Profimedia

Şeful cabinetului de miniştri argentinian, Manuel Adorni, care face obiectul unei anchete cu privire la averea sa, a recunoscut că a omis să declare venituri la Fisc timp de mai mulţi ani, „la fel ca toţi argentinienii”, dar dat asigurări că de acum situaţia sa este în regulă şi este dispus să-și plătească toate taxele.

Adorni, cel mai apropiat colaborator al preşedintelui ultraliberal Javier Milei, a recunoscut într-un interviu miercuri seara la canalul LN+ că, timp de mai mulţi ani, economisese „la negru” împreună cu soţia sa până la jumătate de milion de dolari, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Nu am declarat (suma) pentru că la vremea respectivă singura modalitate de a eluda 'vechea politică' era să faci economii la negru. Niciodată nu mi-ar fi trecut prin cap să economisesc 'oficial' la vremea respectivă”, a spus el.

Adorni s-a referit atât la neîncrederea cronică a argentinienilor faţă de sistemul bancar şi peso, după crize financiare succesive şi devalorizări, dar de asemenea la instinctul lor de a face economii în dolari, o valută de refugiu, păstrată „la saltea”.

„Voi plăti până la ultimul impozit pe care îl datorez, până la ultima amendă, toate dobânzile, tot ce decurge din această greşeală”, a adăugat Adorni.

El a explicat în interviu că o mare parte a economiilor familiei sale provenea din investiţii şi câştiguri în criptomonede, însumând aproximativ 500.000 de dolari între 2014 şi 2018, înainte să intre în politică.

Mai multe grupuri parlamentare de opoziţie au convocat o sesiune extraordinară pentru 23 iunie pentru a dezbate o eventuală moţiune de cenzură la adresa lui Manuel Adorni.

Economist, fost editorialist şi comentator, Adorni (46 de ani) a cunoscut o ascensiune fulminantă în numai trei ani, mai întâi ca purtător de cuvânt al preşedintelui, apoi de şef al cabinetului de miniştri, un post hibrid între funcţia de prim-ministru şi cea de şef de cabinet al preşedintelui.

De trei luni, el se află în vizorul presei şi al justiţiei, după scurgeri de informaţii despre deplasările şi cheltuielile sale, în special în imobiliare, ceea ce a dus la o anchetă pentru presupusă îmbogăţire ilicită. Dar până în prezent nu a fost interogat sau audiat de către un judecător de instrucţie.

În mai multe rânduri, inclusiv în parlament la sfârşitul lunii aprilie, Adorni a asigurat că situaţia sa este în regulă, admiţând doar că a fost o „decizie proastă, nu un delict" de a-şi lua soţia în deplasarea oficială la New York.

Însă Adorni a asigurat că „nu a existat niciodată ceva ascuns” în ce priveşte averea sa.

Aceasta contrazice practic ceea ce el a declarat în interviu. Sinceritatea şefului de cabinet al miniştrilor a generat un sentiment de nelinişte în cadrul majorităţii de dreapta, senatoarea Patricia Bullrich, fost ministru sub Milei, exprimându-şi regretul în paginile ziarului La Nacion în legătură cu "mai mult decât o greşeală, ci o omisiune de natură etică" din partea lui Adorni.

Acesta din urmă a beneficiat încă de la început de sprijinul necondiţionat al preşedintelui Javier Milei, notează AFP.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
1
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
Heorhii Tikhîi
2
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
photo-collage.png (80)
3
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
explzoie drona port constanta
4
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern...
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media
Digi Sport
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alex Makaveli
Influencerul Makaveli a fost reținut pentru 24 de ore, într-un dosar de evaziune fiscală, după ce a fost audiat mai multe ore
Clădire aflată în construcție.
Firmă din construcții, în vizorul ANAF după un prejudiciu de 8,7 milioane de lei. Cum au fost folosite firme-fantomă și facturi fictive
peter magyar face declaratii
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă: Ungaria pregătește introducerea taxei pe avere
Trionda, mingea oficială a Campionatului Mondial 2026
Cine câștigă Cupa Mondială 2026? Ce spun casele de pariuri despre marea favorită și surprizele turneului
lionel messi pe teren
Lotul Argentinei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Selecţionerul Scaloni calmează temerile legate de accidentarea lui Messi
Recomandările redacţiei
nicusor dan
POLITICO: Negocierile pentru formarea noului guvern în România se...
fantani in bucuresti
Meteorologii anunță ce se va întâmpla după acest episod cu vreme...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
După ce a amenințat Iranul cu atacuri, Trump s-a răzgândit și anunță...
pompieri dsu
Ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în 15 județe și în...
Ultimele știri
Marea Britanie are un nou ministru al Apărării, după demisii în serie la minister
O fetiță de 2 ani din Timiș a suferit arsuri grave după ce a căzut în ceaunul în care se fierbea gem
Prințesa thailandeză Bajrakitiyabha a decedat după mai bine de trei ani petrecuți în comă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Micul dejun pe care prințul William îl mănâncă aproape zilnic. Nutriționiștii spun că îl ajută să se simtă...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie cum nu prea a mai fost. Fenomene meteo ciudate în București
Fanatik.ro
Dan Negru a explodat de furie la Cupa Mondială: „A furat ideea lui Ceaușescu! Sper să fie un eșec”
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
Ce diferență uriașă de vârstă este între cel mai bătrân și cel mai tânăr jucător de la Cupa Mondială 2026 
Adevărul
Generația care nu mai crede în economisire. Cum a apărut fenomenul „doomspending”
Playtech
Cât îi costă pe români un parlamentar? Salariu, diurnă, cazare și alte beneficii explicate pe cifre. Suma e...
Digi FM
Toni Iuruc rupe tăcerea după imaginile cu Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu în Mykonos: „Să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momentul de la deschiderea Cupei Mondiale care a produs stupoare: ”Nu știu ce am privit. Pare un film horror”
Pro FM
Ce face Gavin Arvizo în 2026. Băiatul care i-a adus acuzații grave lui Michael Jackson a dispărut complet din...
Film Now
Top 10 filme despre fotbal și fotbaliști. Cele mai bune producții de văzut în timpul Cupei Mondiale. TRAILERE
Adevarul
Cât costă să ajungi pe podium. Antrenoare: „5.000 de euro pe lună să participi doar la 2-3 competiții”
Newsweek
LIVE Care sunt cele 2 bănci unde a intrat, deja, pensia pe card? Și în ce orașe? 2.500.000 pensionari iau bani
Digi FM
„Se stingea, nu mai era el”. Răzvan Lucescu, dezvăluiri despre ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
Cel mai mare cimitir de balene descoperit vreodată. Unele schelete au peste 5 milioane de ani
Film Now
N-a mai vrut să audă de Hollywood ani întregi, dar a revenit în forță. Cum arată Joan, sora lui John Cusack...
UTV
Simona Halep a fost surprinsă alături de un milionar român. Cine este bărbatul cu 24 de ani mai în vârstă...