Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că revenirea lui Donald Trump în funcția de președinte al Statelor Unite a fost benefică pentru Alianță, susținând că, fără acesta, statele membre nu ar fi majorat cheltuielile pentru apărare, relatează Politico.

Declarațiile au fost făcute la Forumul Economic Mondial de la Davos, în contextul în care Donald Trump și-a intensificat amenințările privind preluarea Groenlandei de la Danemarca, un demers care ar putea submina grav relația transatlantică construită în ultimele decenii.

„Nu sunt popular când spun asta, pentru că îl apăr pe Donald Trump, dar cred sincer că putem fi fericiți că este acolo, pentru că ne-a forțat pe noi, europenii, să facem un pas înainte și să ne asumăm mai mult din responsabilitatea apărării noastre”, a spus Rutte, la un panel intitulat „Se poate apăra Europa singură?”.

Potrivit șefului NATO, marile economii europene, precum Spania, Italia sau Franța, nu ar fi acceptat niciodată să aloce 2% din PIB pentru apărare dacă Trump nu ar fi revenit la Casa Albă. „Fără Donald Trump, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Acum sunt toate la 2%”, a afirmat Rutte, adăugând că aceste decizii sunt esențiale pentru maturizarea părții europene și canadiene a NATO în perioada de după Războiul Rece.

„Este logic să se concentreze mai mult pe Asia”

Rutte a condus Olanda ca prim-ministru timp de 14 ani, între 2010 și 2024, perioadă în care guvernul său a fost criticat pentru subfinanțarea apărării.

Invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, a determinat statele europene să își majoreze bugetele militare, în paralel cu pregătirea pentru o posibilă reducere a prezenței trupelor americane pe continent, pe fondul reorientării priorităților strategice ale SUA.

„Americanii au în continuare peste 80.000 de soldați în Europa, inclusiv în Polonia și Germania, deci sunt încă puternic implicați în apărarea europeană. Dar este logic să se concentreze mai mult pe Asia și să se aștepte ca Europa să își asume treptat mai multe responsabilități”, a mai spus Rutte, subliniind că umbrela nucleară rămâne garanția supremă de securitate.

Statele NATO au convenit, vara trecută, asupra unui nou obiectiv privind cheltuielile de apărare, de 5% din PIB până în 2035, o cerință susținută inițial de Donald Trump, care i-a neliniștit în repetate rânduri pe aliați sugerând că SUA ar putea părăsi Alianța.

