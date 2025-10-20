Serviciile secrete olandeze și-au redus schimbul de informații cu SUA. Ce a determinat luarea acestei decizii

Serviciile de informații olandeze AIVD și MIVD au redus cantitatea de informații pe care o împărtășesc cu omologii lor americani, invocând evoluțiile politice din Statele Unite sub președinția lui Donald Trump și îngrijorările crescânde cu privire la politizarea informațiilor și „respectarea drepturilor omului”, scrie NL Times.

Într-un interviu comun pentru ziarul De Volkskrant, directorul general al AIVD, Erik Akerboom, și directorul MIVD, Peter Reesink, au confirmat că agențiile au devenit mai selective în cooperarea lor cu CIA și NSA.

„Este adevărat că uneori nu mai comunicăm anumite informații”, a declarat Reesink. Akerboom a adăugat: „Uneori trebuie să analizezi fiecare caz în parte: pot să comunic în continuare această informație sau nu?”. Deși ambii oficiali au subliniat că relațiile cu agențiile de informații americane rămân „excelente”, ei au subliniat că Țările de Jos au devenit „mai critice”.

Potrivit celor doi directori, Olanda se concentrează din ce în ce mai mult pe cooperarea europeană. „Ne-am extins enorm”, a declarat Akerboom pentru De Volkskrant, referindu-se la un grup de servicii de informații din Europa de Nord – inclusiv cele din Regatul Unit, Germania, Scandinavia, Franța și Polonia – care fac schimb de informații într-un mod mai intens.

Războiul din Ucraina și amenințarea crescândă a Rusiei asupra Europei au accelerat aceste parteneriate multilaterale în domeniul informațiilor. Reesink a remarcat că o evoluție similară este vizibilă și în cercurile serviciilor de informații militare.

Akerboom și Reesink au descris, de asemenea, o amenințare cibernetică persistentă și în expansiune din partea Rusiei și Chinei. Ei au afirmat că serviciile de informații rusești efectuează „zeci de atacuri cibernetice reușite” în Olanda în fiecare an, vizând atât companii, cât și instituții guvernamentale. „În locuri în care suntem cu adevărat afectați”, a spus Akerboom.

Șeful AIVD a avertizat că China se transformă rapid într-o superputere cibernetică, acum la fel de avansată din punct de vedere tehnologic ca Statele Unite. El a avertizat cu privire la „operațiuni de acces apropiat” care vizează cetățenii olandezi care călătoresc în China — în special jurnaliști, înalți funcționari publici și angajați ai companiilor de tehnologie. În timpul acestor operațiuni, laptopurile și smartphone-urile pot fi accesate fizic sau wireless și golite de date.

