Situația la granița dintre Ucraina și Belarus începe să se „agraveze”, a declarat Viktor Vasiliev, președintele Consiliului Permanent al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă.

„Am auzit ultimele declarații ale regimului de la Kiev cu privire la Belarus. Situația la granița dintre Ucraina și Belarus începe să se agraveze, iar zborurile dronelor ucrainene pe teritoriul Rusiei devin o practică aproape zilnică”, a spus Vasiliev la Forumul juridic internațional de la Sankt Petersburg.

Anterior, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că în Belarus au fost instalate relee de retransmisie care sunt utilizate pentru ghidarea dronelor ruse către ținte de pe teritoriul ucrainean. El i-a cerut președintelui belarus, Alexandr Lukașenko, să retragă în decurs de o săptămână echipamentele care „corectează focul”. „Dacă el nu o va face, o vom face noi”, a subliniat Zelenski. Lukașenko, care anterior descrisese granița cu Ucraina ca fiind „în flăcări ca niciodată”, nu a răspuns la această solicitare.

Șeful regiunii Gomel, situată la graniță, Ivan Krupko, a informat că președintele a rugat locuitorii regiunii „să nu-și facă griji pentru nimic” și „să nu se alarmeze”.

La mijlocul lunii iunie, Lukașenko și-a cerut scuze față de Zelenski pentru declarațiile sale anterioare dure și a dat asigurări că Belarus nu intenționează să intre în război. „Am spus de multe ori că este absolut inacceptabil ca războiul dintre Ucraina și Rusia să se extindă pe teritoriul Belarusului”, a declarat el, subliniind că Minskul este „foarte vulnerabil din punct de vedere militar” și nu dorește să intre în război.

Între timp, potrivit unor surse citate de The Wall Street Journal (WSJ), de la începutul acestui an Moscova a început să exercite presiuni asupra Minskului, încercând să obțină permisiunea de a folosi teritoriul belarus pentru atacuri cu drone asupra Ucrainei, extinderea liniei frontului spre vest și distragerea trupelor ucrainene de la sectoarele mai importante din estul țării. Majoritatea negocierilor pe această temă au avut loc între ambasadorul rus în Belarus, Boris Gryzlov, și Lukașenko. În acest context, partea rusă a amenințat că, în caz de refuz, va sista sprijinul financiar acordat regimului belarus, a menționat unul dintre interlocutorii WSJ.

Rusia a folosit deja teritoriul Belarusului în timpul invaziei pe scară largă a Ucrainei din 2022. După aceea, Minsk s-a abținut de la o participare directă la război. În prezent, potrivit WSJ, în țară se află aproximativ 2.000 de militari ruși.

Editor : A.R.