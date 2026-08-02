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Spania va instala o barieră plutitoare la frontiera maritimă dintre Ceuta și Maroc, pentru a împiedica trecerea migranților

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Spain Ceuta
Migranți din Maroc, înot spre Ceuta. Foto: Profimedia
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Din articol
Sanchez critică reacțiile unor lideri europeni Madridul și Rabatul mizează pe cooperare Îngrijorări la nivelul UE Sute de migranți se întorc în Maroc și descriu condițiile  dificile din Ceuta

Madridul a anunțat instalarea unei bariere plutitoare de aproximativ 500 de metri la frontiera maritimă dintre enclava spaniolă Ceuta și Maroc, după ce între 50.000 și 60.000 de migranți au trecut granița în această săptămână, provocând una dintre cele mai grave crize migratorii din ultimii ani. Autoritățile spaniole au confirmat sâmbătă un bilanț de cel puțin 67 de morți, în timp ce oficialii locali din Ceuta au indicat că numărul victimelor ar putea fi de 86, relatează NBC News.

Bariera pneumatică va fi amplasată în apele care separă cele două teritorii și are rolul de a împiedica noi treceri ilegale pe mare. Măsura face parte dintr-un pachet de securitate adoptat de Madrid după valul fără precedent de migranți care a depășit sistemele de control de la frontieră.

Sanchez critică reacțiile unor lideri europeni

Premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat reacțiile unor lideri europeni care au cerut suspendarea temporară a Spaniei din spațiul Schengen, afirmând că astfel de poziții sunt „alimentate de prejudecăți, știri false, ignoranță sau interese politice”.

Sâmbătă dimineață, mai mulți migranți care au înotat până la plaja Tarajal din Ceuta au fost escortați de militari înapoi peste graniță, iar Ministerul de Interne de la Madrid susține că majoritatea persoanelor care au pătruns în enclavă s-au întors deja în Maroc.

Madridul și Rabatul mizează pe cooperare

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat că autoritățile vor continua să combată trecerile ilegale ale frontierei. „Suntem neobosiți împotriva celor care încalcă legea”, a afirmat oficialul, aflat într-o vizită la Ceuta.

Întrebat cum a fost posibilă o pătrundere atât de amplă în condițiile în care frontiera este puternic securizată și dacă Marocul reprezintă o amenințare pentru enclava spaniolă, Grande-Marlaska a respins această ipoteză.

„Evenimentele necesită o evaluare comună a Spaniei și Marocului”, a declarat ministrul, adăugând că tocmai cooperarea dintre cele două state „a permis readucerea situației sub control în 24 de ore”. „Marocul nu este o amenințare pentru Ceuta sau pentru restul Spaniei. Este un partener de încredere”, a subliniat acesta.

Îngrijorări la nivelul UE

În paralel, liderii a 22 de state membre ale Uniunii Europene au solicitat convocarea de urgență a unei videoconferințe extraordinare a miniștrilor de Interne ai blocului comunitar pentru coordonarea răspunsului la criza din Ceuta.

Într-o scrisoare adresată conducerii Uniunii Europene, semnatarii avertizează că „nu putem permite treceri masive și necontrolate ale frontierelor, instrumentalizarea migrației sau alte amenințări hibride care să creeze impresia că intrarea ilegală în Uniunea Europeană este posibilă”.

La rândul său, Pedro Sánchez a cerut o reacție comună la nivel european și a insistat că securitatea frontierelor externe reprezintă „o responsabilitate comună a tuturor statelor membre, nu doar a celor aflate în prima linie”.

Sute de migranți se întorc în Maroc și descriu condițiile  dificile din Ceuta

Pe măsură ce autoritățile spaniole și marocane au început să restabilească ordinea la frontieră, sute de migranți au revenit voluntar în Maroc, declarând că au fost nevoiți să plece din cauza condițiilor dificile întâlnite în Ceuta.

„Am decis să mă întorc de bunăvoie. Am petrecut opt zile în Ceuta și nu mâncasem de zile întregi”, a povestit Ouail Lamzeiz, unul dintre migranții care au revenit în Maroc.

Un alt migrant, Salah Eddine El Arrage, a susținut că a ales să se întoarcă după ce ar fi fost agresat de poliția spaniolă, în timp ce alte persoane au declarat că au dormit în pădurile din jurul enclavei și s-au luptat pentru hrană.

În orașul marocan Tanger, principalele gări și căi de acces au fost aglomerate de persoane care se întorceau de la frontieră, multe dintre ele epuizate după mai multe zile petrecute în apropierea Ceutei.

Cu toate acestea, nu toți migranții intenționează să plece. „Chiar dacă au închis totul și nu avem ce mânca, suntem hotărâți să rămânem aici”, a declarat Mohamed Hatri, un tânăr de 23 de ani din Maroc.

Autoritățile spaniole continuă operațiunile de repatriere și consolidare a securității la frontieră, în timp ce Uniunea Europeană încearcă să stabilească un răspuns comun la una dintre cele mai ample crize migratorii produse la granițele sale externe în ultimii ani.

Editor : M.C

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