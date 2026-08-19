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SUA au suspendat tarifele de 50% asupra mărfurilor din Canada: „Au ajuns la un acord”. Condiția lui Trump

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Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney
Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney. Foto: Profimedia
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Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că a suspendat, pentru o perioadă de trei zile, aplicarea tarifelor de 50% asupra mărfurilor din Canada - măsuri care ar fi trebuit să intre în vigoare miercuri -, precizând că cele două ţări au ajuns la un acord, relatează presa internaţională.

„Am suspendat tarifele de 50% împotriva Canadei, care urmau să intre în vigoare miercuri dimineaţă pentru o perioadă de trei zile, având în vedere că SUA şi Canada - sub rezerva finalizării documentelor - au ajuns la un ACORD!”, a anunțat Donald Trump într-o postare pe Truth Social, potrivit News.ro.

Luni, premierul canadian Mark Carney le-a spus jurnaliştilor că SUA şi Canada „negociază”.

„Negocierile sunt foarte intense şi delicate. Nu este momentul să discutăm despre negocieri în public”, a declarat Carney luni.

Trump a avut o relaţie tensionată cu Canada din cauza chestiunilor comerciale, a NATO, a unei dispute privind un pod din zona Detroit şi a ameninţărilor sale de a transforma Canada în cel de-al 51-lea stat al SUA.

Editor : B.P.

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